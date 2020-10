Przemysław Czarnek zakażony koronawirusem

Nominowany do objęcia teki ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek (PiS) jest zakażony koronawirusem - dowiedział się polsatnews.pl w poniedziałek rano. Wcześniej o zakażeniu SARS-CoV-2 poinformował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL)

W poniedziałek o godz. 15 ma się odbyć powołanie nowego rządu, o czym przed paroma dniami informował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Nominacji na ministra edukacji i nauki nie odbierze jednak Przemysław Czarnek, u którego w poniedziałek rano potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Przemysław Czarnek przekazał informację o zakażeniu na Twitterze. "Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrow i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze" - napisał polityk.

Prosił również, by nie lekceważyć objawów.

Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa.

Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrow i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze.

Nie lekceważcie objawów. — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) October 5, 2020

Zachorowanie na COVID-19 potwierdził w poniedziałek rano również wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. "Otrzymałem pozytywny test na obecność koronawirusa. Czuję się dobrze. Przebywam w kwarantannie. Uważajcie na siebie i nie lekceważcie zagrożenia" - przekazał polityk Ludowców.

Otrzymałem pozytywny test na obecność koronawirusa. Czuję się dobrze. Przebywam w kwarantannie. Uważajcie na siebie i nie lekceważcie zagrożenia. Pracownikom służby zdrowia i inspekcji sanitarnej bardzo dziękuję za ich pracę, często na granicy ludzkiej wytrzymałości. — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) October 5, 2020

Pod koniec września koronawirusem zakaził się były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wśród zakażonych było kilku członków rodziny Szumowskiego, a do zainfekowania miało dojść w Polsce.

Pod koniec sierpnia Łukasz Szumowski, który po tym, jak podał się do dymisji z funkcji ministra zdrowia, udał się na wakacje na Wyspy Kanaryjskie. Kontrowersje wzbudziło to, że Hiszpania, do której Wyspy należą, jest krajem, który jest jednym z najmocniej dotkniętych przez koronawirusa.

Zakażeni parlamentarzyści

W połowie września o swoim zakażeniu poinformował poseł PiS, szef sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Przyznał, że początki COVID-19 w jego przypadku były ciężkie.

Wcześniej o przejściu COVID-19 informowali m.in. wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, poseł Koalicji Polskiej-PSL Andrzej Grzyb, senator Jan Filip Libicki i senator Ryszard Bober z Koalicji Polskiej-PSL oraz senator Artur Dunin z KO.

W marcu, na początku pandemii, zakaził się SARS-CoV-2 poseł Edward Siarka (PiS). Przez krótki czas przebywał z tego powodu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.



