Ponad 330 zakażeń na Mazowszu. "Blisko 130 w samej Warszawie"

- Mamy ponad 2 tys. nowych zaraportowanych przypadków ostatniej doby (koronawirusa - red.). Najwięcej nowych przypadków dotyczy Mazowsza 336, blisko 130 to jest sama Warszawa. To co obserwujemy w ostatnich dniach, że coraz bardziej na te wyniki dobowe rzutują nam duże miasta czy to Gdańsk, czy to Kraków, czy to rzeczona Warszawa - mówił Andrusiewicz.

"Koronawirus nie wybiera"

Rzecznik odniósł się również do zakażeń wśród polityków. W poniedziałek Covid-19 potwierdzono u wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego oraz u nominowanego do objęcia teki ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Dziennikarze na konferencji pytali, czy ważne osoby w państwie mają ułatwiony dostęp do szybkiego wykonania testów.

- Procedury dotyczą każdego i są takie same. Nie ma wypracowanych specjalnych rozwiązań dla polityków, decydentów innych od rozwiązań przeznaczonych dla "przeciętnego Kowalskiego". Jeśli po konsultacji z lekarzem widzimy konieczność udania się na badania, to taka konieczność dotyczy i ministra, i Kowalskiego. (…) Koronawirus nie wybiera, obowiązują nas wszystkich te same standardy i procedury: dystans i maseczka - podkreślił Andrusiewicz.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 2006 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 29 chorych. Najwięcej w woj. mazowieckim - 336, małopolskim - 217, pomorskim 202.

