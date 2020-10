Nocne utrudnienia na autostradzie A1. Ostrzeżenie dla kierowców

W nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek na budowanej autostradzie A1 w Łódzkiem planowane są prace wymagające czasowych zatrzymań ruchu. Dotyczy to odcinka trasy między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.

O utrudnieniach dla kierowców, związanych z prowadzonymi od ponad roku pracami przy kompleksowej przebudowie autostrady A1, poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

Utrudnienia przez dwie noce

"W związku z kolejnym etapem prac na budowie autostrady A1 – na odcinku B Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, w ciągu dwóch kolejnych nocy: z 6 na 7 (z wtorku na środę) i z 7 na 8 października (ze środy na czwartek), między godzinami 23.00 i 4.00 wstrzymywany będzie ruch. Ma to związek z pracami przy wiadukcie na drodze gminnej Bujany Krężna - Kolonia Krężna, na 361. kilometrze trasy A1" - wyjaśnił Zalewski.

ZOBACZ: Jechał kombajnem po autostradzie A1. Teraz stanie przed sądem

Dodał, że przerwy będą trwały ok. 15 minut każda, przy czym - jak ocenia wykonawca - będzie ich około czterech.

Ten odcinek trasy można ominąć, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska drogą krajową nr 91. Analogicznie w przeciwnym kierunku. "Apelujemy o ostrożność i rozsądek, a także do stosowania się do poleceń osób kierujących ruchem" – zaznaczył rzecznik.

WIDEO - Czekała na niego ciężarna dziewczyna, nie wrócił na noc. Sprawa rozwiązana po ponad 10 latach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP