Jechał konno autostradą. Eskortowały go radiowozy [WIDEO]

33-letniego Adama Hollingswortha zauważono w poniedziałek około godz. 16:30 (czasu lokalnego) jadącego autostradą w Chicago. Wiadomo, że jechał konno ruchliwą trasą przez co najmniej pół godziny.

Koń NuNu doznał obrażeń

Samochody musiały zwolnić, a kowboj był eskortowany przez policję stanową Illinois do najbliższego zjazdu, gdzie go aresztowano. Mężczyznę oskarżono między innymi o lekkomyślne zachowanie, nieposłuszeństwo wobec policjanta i stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.

Konia oddano pod opiekę Chicago Animal Control. Z informacji podanych przez policję wynika, że koń NuNu doznał obrażeń. Miał krwawiące lewe kopyto, a prawy bok mocno otarty od siodła.

Policja aresztowała również 55-letniego mężczyznę, który po zatrzymaniu kowboja próbował odebrać konia.

Miejscowy celebryta

Dreadhead Cowboy jest miejscowym celebrytą. I nie po raz pierwszy został przyłapany na jeździe konnej w miejscach niedozwolonych. Czarnoskóry Adam Hollingsworth wyjaśniał, że jechał autostradą Dan Ryan, by wesprzeć ruch #KidsLivesMatter.



Inicjatywa ma na celu zmotywowanie mieszkańców do wypełnienia spisu ludności w USA, by pomóc społecznościom uzyskać lepsze finansowanie. Latem burmistrz Chicago Lori Lightfoot zatrudniła Hollingswortha właśnie do promowania spisu ludności.

Mężczyzna prowadził relację na żywo z jazdy autostradą na swoim profilu na Facebooku. Przed ruszeniem w drogę apelował o wsparcie dla ruchu #KidsLivesMatter.

Opublikowany przez Adama Hollingswortha Poniedziałek, 21 września 2020

