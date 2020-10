Nowe przypadki pochodzą z województw: kujawsko-pomorskiego (229), pomorskiego (223), małopolskiego (185), wielkopolskiego (168), mazowieckiego (164), podkarpackiego (141), łódzkiego (127), śląskiego (120), lubelskiego (102), lubuskiego (96), podlaskiego (76), świętokrzyskiego (70), warmińsko-mazurskiego (69), dolnośląskiego (62), zachodniopomorskiego (58), opolskiego (44).

podlaskiego (76), świętokrzyskiego (70), warmińsko-mazurskiego (69), dolnośląskiego (62), zachodniopomorskiego (58), opolskiego (44).



Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby (wiek-płeć, miejsce zgonu): 79-M Kraków, 67-M Kościerzyna. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 4, 2020

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby: 79-latek i 67-latek. Z kolei z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 24 osoby. To 14 mężczyzn i 10 kobiet w wieku od 58 do 95 lat.

89-M, 93-M Łańcut, 82-M, 81-M, 88-K Kraków, 79-M Poznań (mieszkaniec woj. pomorskiego), 75-K Kwidzyn, 93-K Gdańsk, 75-K Chełm.



Liczba zakażonych koronawirusem: 100 074/2 630 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 4, 2020

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 100 tys. Od początku pandemii zakaziło się 100 074 osoby, a zmarło 2630 osób.

Wyzdrowiało ponad 73 tys. chorych

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 2977 osób, u których potwierdzono zakażenie, 191 jest pod respiratorem.

Od początku epidemii wyzdrowiały 73 tys. 3 osoby, u których potwierdzono zakażenie.

Kwarantanną objęto 150 tys. 565 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 22 tys. 3 osoby. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/6ES9tyf2ei — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 4, 2020 Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił we wtorek, że dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowane jest ponad 8 tys. łóżek. Ponad 800 zapewnia wsparcie respiratorowe

Strefy "żółte" i "czerwone"

Od soboty dodatkowe obostrzenia obowiązują w 51 powiatach; 17 z nich jest w strefie czerwonej, a 34 w żółtej.

W strefie "czerwonej" znalazły się powiaty:

aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

białostocki w województwie podlaskim,

działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

ostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

głubczycki w województwie opolskim,

kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

kłobucki w województwie śląskim,

limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie

małopolskim,

małopolskim, łęczyński w województwie lubelskim,

otwocki w województwie mazowieckim.

Do strefy "żółtej" trafiły powiaty:

bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

brzeski i oleski w województwie opolskim,

bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

janowski w województwie lubelskim,

kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

trzebnicki w województwie dolnośląskim,

wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

Resort zdrowia poinformował również o liście powiatów i miast objętych alertem. Znalazła się na niej m.in. Warszawa. Ponadto na liście są powiaty: lubański, lipnowski, Włocławek, włodawski, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, łowicki, krakowski, garwoliński, makowski, Suwałki zambrowski, Słupsk, Mysłowice, nowomiejski i pleszewski.

Obecnie w strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywania nosa i ust.

ZOBACZ: Koronawirus u pracowników służby zdrowia. Dane resortu

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Nowe obostrzenia w strefach

Obostrzeń będzie jednak więcej i będą one bardziej rygorystyczne. Zapowiedział to we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Podstawą sformułowania nowych obostrzeń jest sytuacja pandemiczna, eskalacja liczby zachorowań, ale chcę podkreślić, że nadal zachowujemy logikę interwencji dobranej do skali zjawiska i interwencji punktowej, a nie ogólnokrajowej. Będziemy reagowali w strefach - mówił minister zdrowia.

- Patrząc na ścieżkę rozwoju pandemii, będziemy zaostrzali tą politykę strefowo w zależności od liczby zachorowań - podkreślił Adam Niedzielski.

ZOBACZ: Zmarło kilkuset księży. Koronawirus wśród duchownych

Kraska w czwartek przekazał, że zapowiadane obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych, m.in. dotyczące wesel, wejdą w życie ok. 15 października.

Ograniczenie zgromadzeń i wesel:

strefa zielona - maksymalnie 100 osób

strefa żółta - maksymalnie 75 osób

strefa czerwona - maksymalnie 50 osób

W strefie czerwonej - ograniczenie działalności punktów gastronomicznych, pubów i barów - do godz. 22:00.

Wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu nie tylko w "czerwonej", ale też w "żółtej" strefie. - Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej – przekonywał minister Niedzielski.

WIDEO - "Produkcja z węgla przestaje się opłacać" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl