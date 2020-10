Burze z gradem nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 1400 razy

W związku z silnym wiatrem, do godz. 18 w niedzielę PSP odnotowała 1435 interwencji - poinformował na Twitterze Grzegorz Świszcz, z-ca dyr. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak dodał, strażacy najwięcej interweniowali w woj. mazowieckim (305) i małopolskim (273).

"Bez prądu pozostaje około 68,9 tys. odbiorców (woj. mazowieckie - 35 tys., warmińsko-mazurskie - 16 tys., małopolskie - 8,6 tys., podlaskie - 4,8 tys." - poinformował na Twitterze Świszcz.

Niebezpiecznie na wodzie

Na jeziorach mazurskich także odnotowano kilka bardzo niebezpiecznych sytuacji. Jak poinformował dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego silny wiatr w kulminacji na jeziorach wiał nawet z siłą 11 st. w skali Beauforta. Udzielono pomocy 23 osobom to znaczy ratownicy dotarli do uszkodzonych łodzi, odholowali je w bezpieczne miejsce sprowadzając do brzegu.

Do interwencji doszło na jez. Kisjano, Święcajty, Łabap.

Ponadto w giżyckiej ekomarinie silny podmuch wiatru uszkodził okno w restauracji a szyba zraniła turystę. Z kolei na jez. Gawlik poszukiwano dwóch osób, które zaginęły pływając na rowerze wodnym. Turyści sami dotarli szczęśliwie do brzegu.

