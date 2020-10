Nietypowe oświadczyny. Do swojej wybranki przyjechał... wozem strażackim [WIDEO]

Te oświadczyny na długo zapamięta nie tylko wybranka druha Tomasza z OSP Wysoka (powiat pilski), ale też ci, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Mężczyzna przyjechał do swojej dziewczyny wozem strażackim na sygnale, wspiął się na balkon po drabinie i tam poprosił ją na rękę. Nagranie w mediach społecznościowych udostępniła OSP Wysoka.

Na co dzień dźwięk syreny strażackiej kojarzy się z pożarem czy wypadkiem, do których spieszą z pomocą druhowie. Ale nie tym razem. Strażak Tomasz z OSP Wysoka na sygnale jechał, by... oświadczyć się swojej dziewczynie. Pod blok wybranki przyjechały dwa wozy strażackie, bo druhowi w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli koledzy po fachu.

ZOBACZ: Robert ma 126 cm wzrostu. "Żona musi zakładać mi buty"

Ale na tym nie skończyła się pomysłowość strażaka. Do swojej dziewczyny postanowił dostać się przez balkon po drabinie. Tam klęknął przed swoją wybranką z bukietem kwiatów. Kobieta powiedziała "tak", a koledzy z jednostki odśpiewali parze gromkie "Sto lat".

WIDEO - To nie terapia tylko eksperyment - medycy o leczeniu Trumpa koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/sgo/ polsatnews.pl