Agencja AFP informuje o ośmiu osobach oficjalnie uznanych za zaginione i trzech, z którymi nie można się skontaktować. Wśród zaginionych jest dwóch strażaków, są także dwie osoby, które mogły zostać porwane przez wzburzoną wodę, gdy ich domy się zawaliły.

Odcięci od świata

Najbardziej dotknięte huraganami i lokalnymi podtopieniami gminy znajdują się w dolinie rzeki Roya, w rejonie Tende oraz w dolinie Vesubie w regionie alpejskim.

- Wiele domów zostało zniszczonych, miejscowości, jak m.in. Saint-Martin-Vesubie są odcięte od świata – informuje AFP. W tej wiosce liczącej około 1400 mieszkańców w piątek został zniszczony most. Strażacy w nocy prowadzili prace wzmacniające konstrukcje uszkodzonej infrastruktury.

Sieć telefoniczna jest bardzo słaba, a komunikacja bardzo trudna. Według dostawcy energii Enedis ponad 12 tys. gospodarstw pozbawionych jest prądu.

Do akcji ratunkowej wysłano w sobotę rano helikoptery, ale zachmurzenie uniemożliwia przeprowadzanie pełnego rekonesansu.

Zniszczone drogi utrudniają akcję ratunkową

Wiele dróg w regionie nie nadaje się do użytku, część z nich grozi osunięciem. Na przełęczy Turini, około dziesięciu kilometrów od Bollene-la Vesubie, droga została zamknięta ze względu na ryzyko osunięcia się ziemi – informuje AFP.

Zniszczone drogi utrudniają akcję ratunkową oraz przemieszczanie się wozów strażackich.

Według służby meteorologicznej Meteo France opady deszczu sporadycznie osiągnęły nawet do 500 mm w głębi lądu, co doprowadziło do gwałtownych lokalnych powodzi.

W Nicei w ośrodkach noclegowych schroniły się osoby, które nie mogły dotrzeć do swoich domów w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę.

"Wszystkie moje myśli kieruję do ofiar huraganu Alex"

Premier Jean Castex oraz szef MSW Gerald Darmanin mają przybyć do Nicei w sobotę po południu i osobiście przyglądać się akcji ratunkowej przeprowadzanej w regionie.

"Wszystkie moje myśli kieruję do ofiar huraganu Alex"– napisał prezydent Emmanuel Macron na Twitterze, dziękując strażakom, żandarmom, policjantom i wszystkim służbom zaangażowanym w terenie.

Toutes mes pensées aux victimes de la tempête Alex, à leurs proches. Partout l’Etat est aux côtés des élus pour aider les Français. Ensemble nous surmonterons cette épreuve.



Immense gratitude aux pompiers, gendarmes, policiers et à l’ensemble des forces engagées sur le terrain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2020

Jesienią 2019 r. 14 osób zginęło na południowym wschodzie Francji podczas huraganów i powodzi. W październiku 2015 r. burze zabiły 20 osób w Mandelieu-la-Napoule i Cannes.

Ratusz w Cannes przełożył ceremonię oddania hołdu ofiarom tej tragedii zaplanowaną na sobotę.