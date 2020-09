Huragan Ianos spustoszył Grecję. Nie żyją trzy osoby

Przechodzący nad Grecją subtropikalny huragan, określany tam jako "Medicane", spowodował przerwy w dostawach energii elektrycznej na Wyspach Jońskich i w zachodnim Peloponezie. Pociągnął też za sobą liczne powodzie i podtopienia.

W środkowej Grecji, w miastach Farsala i Karditsa zostało wyrwanych z korzeniami i połamanych wiele drzew; doszło też lokalnych powodzi i podtopień.

Najbardziej dramatyczne są skutki "Medicane" w Karditsy, gdzie zalanych zostało ok. 5 tys. domów - jak podały lokalne władze. Pod dachem jednego z domów, który runął w posadach, znaleziono w piątek ciało starszego mężczyzny. W sobotę w tej samej okolicy natrafiono na zwłoki 63-latka. W pobliskiej Farsali podczas akcji odgruzowywania zniszczonego budynku odkryto zaś w niedzielę ciało starszej kobiety - poinformowała w niedzielę straż pożarna.

This is just a medicane they said... #ΙΑΝΟΣ #ianos #udine pic.twitter.com/hWvcifhXg2

W Tesalii, gdzie doszło do licznych powodzi i podtopień, zniszczone są mosty, uszkodzone autostrady, a pola uprawne i pastwiska zamieniły się w bajora. Filmy publikowane w mediach społecznościowych pokazują rolników starających się ratować stada owiec na zalanych terenach - pisze Reuters. W mieście Muzaki, które leży w tym regionie, doszło do wylania rzeki; powódź zniszczyła miejscowy szpital.

W sobotę wieczorem subtropikalny cyklon Ianos przesunął się nad Kretę. Ulewy spowodowały liczne podtopienia domów i sklepów na wyspie. Straż pożarna była wzywana 2450 razy. Ratowano głównie ludzi i zwierzęta z terenów odciętych od świata, usuwano powalone drzewa i wypompowywano wodę z piwnic domów oraz instytucji.

First images from Kefalonia and the effects of #ianos #ΙΑΝΟΣ (still ongoing) began surfacing. Stay Safe - source https://t.co/dvBzClP35t pic.twitter.com/YH24GWGw5K