Huragan Douglas zbliża się do Hawajów. "Bądźmy przygotowani na najgorsze"

Huragan o prędkości wiatru dochodzącej do 145 km/godz znajduje się obecnie w odległości ok. 150 km od północno wschodnich wybrzeży wyspy Maui i przesuwa się z prędkością ok. 26 km/godz na zachód.

ZOBACZ: Kilkadziesiąt ofiar, ranni, zaginieni i straty liczone w miliardach dolarów. Bilans huraganu Dorian

Według prognoz Krajowego Centrum ds. Huraganów w Miami, Douglas przejdzie nad wyspami Maui, Kauai i Oahu, gdzie znajduje się stolica Hawajów - Honolulu (ok. 350 tys. mieszkańców) lub w bardzo małej od nich odległości.

Potężne ulewy

Już obecnie wiatr przybiera na sile a fale oceaniczne dochodzą do kilku metrów. Nad wyspami przechodzą też potężne ulewy.

Here on the 9th Island, we pray for our brothers and sisters in Hawaii, which are bracing for Hurricane Douglas. 🙏🏻



Video from Haiku, Maui, Hawaii 11:08 am PST. So far, not too bad.@VitalVegas#HurricaneDouglasHawaii pic.twitter.com/kXfHHX3HIp