Koronawirus w Białym Domu. Trump na kwarantannie

"Pierwsza Dama i ja czekamy na nasze rezultaty badań. W międzyczasie rozpoczniemy proces naszej kwarantanny" - napisał Trump na Twitterze.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!