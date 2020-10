Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. Co roku w Polsce zapada na niego ponad 18 500 kobiet i ponad 6600 umiera z jego powodu.

Głównym tego powodem jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium. Postęp medycyny sprawia, że w zdecydowanej większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Także rządowe strony przypominają o regularności badań diagnostycznych (mammografii, USG i samobadaniu piersi).

- Umieralność na raka piersi spada w większości państwach Europy, a w Polsce rośnie. Tymczasem z perspektywy medycznej coraz częściej uznajemy raka piersi za chorobę przewlekłą, którą się leczy i z którą można żyć długo, nawet w przypadku przerzutów. Badania przesiewowe i zwiększanie liczby nowotworów piersi wykrywanych wcześnie to klucz do poprawienia tej przykrej statystyki - mówi prof. Tadeusz Pieńkowski z Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP, Oddział Radioterapii i Onkologii CSK - MSWiA w Warszawie.

Śnieżka z rakiem piersi

W mediach na całym świecie w październiku pojawiają się rozmaite kampanie społeczne przypominające o regularnych badaniach piersi. Włoski artysta AleXsandro Palombo od kilku lat w październiku publikuje grafiki z kolekcji "SURVIVOR", przedstawiające księżniczki Disneya i inne postaci z bajek ze szwami po mastektomii. Każdej ilustracji towarzyszy różowa wstążeczka - międzynarodowy symbol oznaczający walkę z rakiem piersi.

Palombo wykorzystał wizerunki m.in. Śnieżki, Arielki, Dżasminy, Wilmy Flintstone czy Betty Boop.

USG robimy zbyt rzadko

W Polsce wciąż za mało kobiet poddaje się regularnie badaniom profilaktycznym. Z najnowszego badania sondażowego, które przeprowadzono w ramach kampanii "BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa" wynika, że blisko 50 proc. ankietowanych kobiet wykonuje USG piersi regularnie raz na trzy - cztery lata, ale jedna czwarta pań nigdy nie wykonała tego badania.

W ciągu ostatniego roku na USG piersi zapisało się 20 proc. badanych pań, jednak z powodu pandemii co czwarta respondentka odwołała lub przesunęła termin umówionych badań.

- Dostęp do świadczeń medycznych w Polsce wciąż nie jest taki sam we wszystkich regionach kraju. Im dłużej kobiety czekają na badanie, tym mniejsza szansa na wczesne wykrycie nowotworu. W tym roku chcieliśmy pomóc kobietom z regionów, gdzie dostęp do świadczeń medycznych jest utrudniony i dać im szansę na badanie - powiedziała prezeska Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej Anna Kupiecka. Fundacja jest inicjatorem kampanii organizowanej od 2015 r.

Simpsonowie w Auschwitz

AlexSandro Palombo to włoski aktywista, projektant mody. Jego znakiem rozpoznawczym są kolorowe, często ironiczne, prace skupiające się na popkulturze, modzie, różnorodności, etyce i prawach człowieka. W Polsce dał się poznać dzięki typowemu dla siebie oddaniu hołdu z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Wtedy to role cierpiących w obozach Żydów przydzielił rodzinie Simpsonów.

