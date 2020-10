Czarzasty: w piątek Zarząd Krajowy SLD przyjmie plan rebrandingu partii

Czarzasty poinformował, że w piątek w Warszawie zbierze się zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej. "Mamy, o czym gadać" - podkreśla przewodniczący partii.

ZOBACZ: Lewica o decyzji SN: sędziowie dostali bardzo jasne wytyczne

Jak dodał, oprócz omówienia bieżących zagadnień politycznych Zarząd zajmie się też sprawami wewnętrznymi, m.in. planowanym na grudzień połączeniem SLD i Wiosny Roberta Biedronia. Oba ugrupowania na bazie Sojuszu będą współtworzyć Nową Lewicę.

"Zarząd Nowej Lewicy"

"W piątek przyjmiemy cały plan rebrandingu SLD dlatego, że partia już się w tej chwili nazywa się statutowo Nowa Lewica, w skrócie Lewica i ma nowe logo. W związku z tym wszystkie biura poselskie, siedziby partii muszą być obrandowane. Wszyscy nasi dostawcy, kontrahenci, osoby, które wynajmują lokale, muszą dostać informację, że jest nowa nazwa partii" - powiedział Czarzasty.

ZOBACZ: Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Czarzasty proponuje opozycji "ścisłą współpracę"

Przyznał, że choć nie uprawomocnił się wyrok sądu zmieniający nazwę Sojuszu na Nową Lewicę, to nie uprawomocnił się w przepisach przejściowych. "A przepisy przejściowe to jest sformułowanie władz, czyli to jest ta rzecz, która nastąpi w momencie połączenia dwóch partii: Wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej" - powiedział wicemarszałek Sejmu. "Decyzja wymaga jednej rozprawy w Sądzie Apelacyjnym" - podkreślił.

Według Czarzastego piątkowe spotkanie można już określać jako "zarząd Nowej Lewicy". Wiceszef SLD Tomasz Trela przekazał, że Zarząd Krajowy ustali datę Rady Krajowej, a także zarekomenduje kwoty podziałów delegatów, którzy wejdą we frakcję SLD-owską przed kongresem zjednoczeniowym Nowej Lewicy i ustali zasady wyboru delegatów.

WIDEO - Niemowlę było sine, traciło przytomność. Policjant wziął je od matki i wbiegł do szpitala [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP