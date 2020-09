Po naradzie kierownictwa PiS, rzeczniczka partii informowała, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach" w związku z przyszłością Zjednoczonej Prawicy. O to, czy na przyspieszone wybory, przygotowana jest Lewica, Piotr Witwicki zapyta jednego z liderów ugrupowania, wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Transmisja "Graffiti" od godz. 7:45 w Polsat, Polsat News i na polsatnews.pl

"Zakończyła się narada kierownictwa PiS. Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie" - przekazała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska w poniedziałek, po naradach kierownictwa partii. Europosłanka PiS Beata Mazurek dodała, że "czas na zdecydowane rozstrzygnięcia wobec wszystkich którzy grać zespołowo nie potrafią".

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie, że prowadzone od dwóch tygodni "mozolne rozmowy", które miały doprowadzić do rekonstrukcji rządu, załamały się po głosowaniach ws. ustawy, na której PiS zależało.

Przedstawiciele Solidarnej Polski deklarowali również, że zagłosują przeciw projektowi tzw. "ustawy covidowej" i zapisowi mówiącemu o wyłączeniu odpowiedzialności urzędników za łamanie prawa podczas działań związanych z pandemią koronawirusa. Głosowanie nad projektem miało odbyć się w bloku głosowań, lecz ostatecznie zostało zdjęte z porządku. Szef klubu PiS zapowiedział, że projekt ten wróci jeszcze pod obrady Sejmu.

- Co do tej konkretnej ustawy - nie poszło o nią, ani o ustawę dotyczącą ochrony zwierząt. Problem w koalicji narastał i nasi koalicyjni partnerzy muszą zrozumieć, że koalicja nie polega na tym, że mniejszy partner próbuje dyktować wszystkim pozostałym co mają robić - mówił w poniedziałkowym "Graffiti" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

