Konflikt wokół Górskiego Karabachu. Jest stanowisko ONZ

"Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępia użycie siły i ubolewa z powodu ofiar śmiertelnych oraz strat wśród ludności cywilnej" – stwierdził w poniedziałkowym oświadczeniu rzecznik ONZ Stéphane Dujarric.

Według doniesień prasowych już co najmniej 26 osób zginęło w najgorszej od czterech lat eskalacji konfliktu między dwiema byłymi republikami sowieckimi. Jak podkreślają źródła ONZ zwiększa to obawy o niestabilność na Kaukazie Południowym, regionie, który zapewnia kluczowe szlaki tranzytu gazu i ropy na światowe rynki.

#BREAKING: Supported by #Turkey, #Azerbaijan has just started a war against #Armenia in-order to occupy #Artsakh/#NagornoKarabakh. For now, #Azerbaijan has lost a Mi-8 transport helicopter, a Mi-24 heavy attack helicopter, 3 UAVs & over 20 #Syrian mercenaries! pic.twitter.com/rrFlmM1ADi