Większość senacka jest zagrożona. Zgorzelski o głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt

Wicemarszałek Sejmu weźmie udział w proteście rolników, który ma się odbyć w Warszawie. Zapytany w "Graffiti", czy będzie blokował ulice odparł, że "to nie jest blokowanie ulic, tylko upominanie się o etos rolnika". Dodał, że PiS "pokazało polskim rolnikom gest Lichockiej". Zapowiedział, że jeśli senatorowie PO nie poprą poprawek PSL, to "udział PSL w większości senackiej będzie zakończona".

- Polski rolnik jest zarzynany przez fanaberie PiS - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, pytany w programie Graffiti", czy weźmie udział w proteście rolników. Wyjaśniał, że protest nie ma służyć blokowaniu ulic, ale walce o "etos polskiego rolnika".

Poseł PSL ocenił, że PiS "pokazało polskim rolnikom gest Lichockiej, mamy was gdzieś". - Wybraliście nas, dzięki wam rządzimy i już teraz was nie potrzebujemy na kolejne cztery lata - mówił polityk Ludowców.

"Najbardziej o zwierzęta troszczą się polscy rolnicy"

Zapytany przez Piotra Witwickiego, czy troska o zwierzęta, to na pewno jest pokazywanie takiego gestu (jak opisał polityk). Zgorzelski odparł: - Oczywiście. Bo to nie jest troska o zwierzęta. Najbardziej o zwierzęta troszczą się polscy rolnicy. Oni wokół nich chodzą, pracują od świtu do wieczora.

- Kategorycznie protestuję przeciwko temu, żeby polskich rolników nazywać sadystami - mówił Zgorzelski. Wyjaśniał, że tak nazywają ich różne organizacje, które chcą wprowadzić przepisy, że naruszając mir domowy, święte prawo własności, jakieś ekoORMO będzie wchodziło do gospodarstw rolnych i oglądało dobrostan polskich rolników".

Fundamentalne poprawki PSL

Polityk wyjaśnił, że Ludowcy złożyli trzy poprawki do ustawy o ochronie zwierząt. - Trzy są dla nas fundamentalne - mówił gość "Graffiti. Dotyczą rezygnacji z ograniczeń w eksporcie drobiu i wołowiny, nie pozwolić, brak zgody na wchodzenie do gospodarstw przez organizacje ekologiczne bez inspektorów weterynaryjnych oraz wydłużenie vacatio legis (obecnie ma ono wynosić rok).

Zgorzelski przypominał, że 58 proc. polskiego eksportu w ubiegłym roku stanowił drób pozyskany w systemie koszer i halal, a wołowiny - 35 proc. - To zarżnięcie polskiego rolnictwa - stwierdził odnosząc się do ograniczeń, które pojawiły się w nowelizacji ustawy.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił: - Jeśli senatorowie PO nie zagłosują za naszymi poprawkami do ustawy ws. zwierząt, to nasza obecność w większości senackiej może być zakończona.

Przyszłość większości senackiej

Pytany przez dziennikarza, dlaczego senatorowie PO mieliby głosować przeciw poprawkom PSL, Zgorzelski uznał, że dlatego, iż "wpadli w pułapkę Kaczyńskiego, który nazwał ich dobrymi ludźmi". - Im to wystarczyło, żeby za tym głosować (za nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt). Nie pamiętając, że przedtem byli elementem animalnym i drugim sortem - mówił poseł PSL.

Sprecyzował, że "jeżeli sprawy polskich rolników nie będą miały uznania w Senacie, senatorowie PSL powinni opuścić większość". - To są dla nas ważne rzeczy, ale też ważne dla polskich rolników. Jeżeli głos polskich rolników będzie odrzucony w Senacie, nie powinno być tam miejsca dla senatorów PSL (w większości senackiej - red.) - mówił Zgorzelski.

We wtorek Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy zaakceptowała nowy skład rządu - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W "odświeżonej" Radzie Ministrów premierem nadal ma być Mateusz Morawiecki. Ale nowym wicepremierem ma zostać Jarosław Kaczyński, który ostatni raz funkcję w rządzie pełnił w 2007 r. (był wtedy premierem).

ZOBACZ: Przyszłość ministra rolnictwa. Ardanowski komentuje po łacinie

Grzegorz Puda, który obecnie jest wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, ma zająć się resortem rolnictwa. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował tę nominację tak: "Jeśli Ministerstwem Rolnictwa ma kierować osoba, która prezentowała w Sejmie ustawę zarzynającą polskie rolnictwo, to dochodzimy do ściany. Nikt nie oszukał tak polskiej wsi jak PiS".

WIDEO - Suche jezioro koło Krosna Odrzańskiego. Mieszkańcy mówią o tragedii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl