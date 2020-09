Premier Mateusz Morawiecki w środę ogłosił, że nowymi ministrami mają zostać m.in. Grzegorz Puda i Przemysław Czarnek. W randze wicepremiera do rządu wejdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy - podkreślił Morawiecki.

W skład Rady Ministrów po rekonstrukcji rządu wejdą m.in.:

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów. Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów.



W wyborach parlamentarnych w 2019 r. został posłem na Sejm IX kadencji.



15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów, a także na urząd Ministra Sportu.

Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów

Premier przedstawiając w środę nowy skład rządu poinformował, że jego członkiem będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Przede wszystkim też w tym miejscu chcę podkreślić obecność w rządzie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, który będzie z nami razem. Będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu - podkreślił Morawiecki.

Według niego, dzięki temu, że prezes PiS dołączył do rządu "z całą pewnością też cała Zjednoczona Prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu".

Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

9 stycznia 2018 r. został powołany na stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie również Sekretarza Rady Ministrów.



Od 4 czerwca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił urząd Wiceprezesa Rady Ministrów.



W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. 15 listopada 2019 r. został powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych.



Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W latach 2015 – 2019 pełnił urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i - od czerwca 2019 r. - Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa - Grzegorz Puda

15 lipca 2019 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które z dniem 15 listopada 2019 roku zostało przekształcone w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach.

Na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki stanie Przemysław Czarnek. Wcześniej szefem Ministerstwa Edukacji Narodowej był Dariusz Piontkowski, a Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wojciech Murdzek.

Przyszły minister ma 43 lata. W latach 2015-2019 sprawował funkcję wojewody lubelskiego. W 2016 r. został członkiem zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy ówczesnym ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła startując z listy PiS w okręgu lubelskim. Dostał ponad 87 tysięcy głosów, najwięcej w okręgu.

Czarnek jest wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zasiada też w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ponadto jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Krajowej Administracji Skarbowej i Rozbudowy Przejść Granicznych.

Tadeusz Kościński - Minister Finansów i Funduszy

Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od 1 lipca 2019 r. do 14 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od 7 stycznia 2019 r. Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego.



15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra finansów.

Michał Kurtyka - Klimatu i Środowiska

27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP 24.



Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.



15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra w nowoutworzonym Ministerstwie Klimatu.

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

Od jesieni 2001 r. członek Prawa i Sprawiedliwości. Szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Krakowskim. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa. 9 stycznia 2018 r. powołany na urząd ministra infrastruktury, którą pełnił do 15 listopada 2019 r.



15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra infrastruktury.



Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej

W latach 2015 – 2018 minister spraw wewnętrznych i administracji. Od 9 stycznia 2018 roku do 15 listopada 2019 r. pełnił urząd ministra obrony narodowej.



15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra obrony narodowej.



Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

W XII 2018 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



W wyborach do Sejmu RP w październiku 2019 r. wybrana na Posłankę IX kadencji.



15 listopada 2019 r. została powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.



Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości

W latach 2015 – 2019 sprawował urząd ministra sprawiedliwości, a w latach 2016 – 2019 Prokuratora Generalnego. 15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd ministra sprawiedliwości.

Prezes Solidarnej Polski.

Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Od listopada 2011 r. jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. został ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządzie premier Beaty Szydło, a następnie premiera Mateusza Morawieckiego.

Na mocy rozporządzenia premiera uzyskał uprawnienia w zakresie koordynacji działalności służb specjalnych. 14 sierpnia 2019 r. Mariusz Kamiński został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych

W latach 2005-2007 jako senator był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od listopada 2019 do sierpnia 2020 jako poseł pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącego polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz przewodniczącego Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej.

Od sierpnia 2020 roku Minister Spraw Zagranicznych.

Adam Niedzielski – Minister Zdrowia

Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. - pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.



Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.



26 sierpnia 2020 r. został powołany na urząd ministra zdrowia.

Konrad Szymański – Minister do spraw Unii Europejskiej

Michał Dworczyk – Minister-Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Łukasz Schreiber – Minister-Członek Rady Ministrów

Michał Cieślak – Minister-Członek Rady Ministrów

Przedstawiciel Solidarnej Polski - Minister-Członek Rady Ministrów (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).

Więcej informacji wkrótce.

WIDEO - "Dziś Sasin przebija dno". Politycy o wypowiedzi wicepremiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl, PAP