"Pojedyncze łóżka, świeża pościel, śniadanie w cenie i całodobowa obsługa personelu medycznego. Wszystko to w kwocie ponad 300 złotych" - tak o izbie wytrzeźwień mówi wrocławski policjant na filmie instruktażowym dla studentów. Przestrzega, że mogą tam trafić młodzi ludzie pod wpływem alkoholu, których po imprezie zostawią koledzy. Przypomniał, by wypoczynku nad Odrą nie łączyć z alkoholem.

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki. Wyjątkiem są niektóre uczelnie (np. Uniwersytet Warszawski i poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza), które z powodu epidemii koronawirusa przesunęły start zajęć na połowę przyszłego miesiąca.

Wielu studentów, którzy rozpoczynają pierwszy rok nauki, przyjechało już do nowych miast zamieszkania. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przygotowali dla studentów film.

"Zapewne wasi wykładowcy chcieliby, aby wasze pierwsze studenckie kroki skierowane były do pracowni multimedialnej, do czytelni, do biblioteki, ale... no właśnie" - mówi na nagraniu st. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej komendy.

"Błagam, nie zostawiajcie nikogo na chodniku"

Funkcjonariusz przypomina, że "studiowanie to też rozrywka" i na pewno można znaleźć również czas na zabawę. "Chodzi o to, by była ona bezpieczna" - stwierdza.

Następnie Rajski instruuje studentów, że jeśli wychodzą razem "na miasto", powinni wspólnie z niego wracać.

"Pamiętajcie, żeby opiekować się sobą nawzajem, nawet tymi osobami, które zaniemogą. Błagam was, nie zostawiajcie nikogo gdzieś na chodniku albo na ławce w parku. Taka osoba może być narażona na kradzieże, a w chłodne dni także na utratę życia albo zdrowia" - mówi funkcjonariusz.

300 złotych za noc w izbie wytrzeźwień. "Niewygórowana cena"

Policjant sugeruje w nagraniu, że ci, którzy po imprezie nie odpoczywają w łóżkach, być może śpią gdzie indziej. Wtedy akcja nagrania przenosi się przed izbę wytrzeźwień, a dokładnie Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

"Pojedyncze łóżka, świeża pościel, śniadanie w cenie i całodobowa obsługa personelu medycznego, wszystko to w kwocie ponad 300 złotych. Niewygórowana cena za taki standard" - mówi mundurowy.

WIDEO: cały film wrocławskiej policji dla studentów

St. sierż. Rajski na filmie porusza także temat bezpieczeństwa jazdy na hulajnogach elektrycznych, na których "nie chronią pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne albo zderzaki".

Policja przestrzega: hałasowanie w nocy może skończyć się w sądzie

Przechodząc przez wrocławskie bulwary nad Odrą ostrzegł także przed "łączeniem alkoholu i wody". "To nie jest dobre połączenie" - stwierdził.

Pod koniec nagrania policjant przyznał, że "popularnym wykroczeniem popełnianym przez studentów jest zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego".

"Pamiętajcie o sąsiadach, którzy mieszkają za ścianą. Na pewno w swoich studenckich mieszkaniach będziecie chcieli zorganizować spotkania, albo imprezy. Wasze prawo do rozrywki kończy się niestety w miejscu, gdzie zaczyna się czyjeś prawo do spokojnego wypoczynku (...). (Głośne - red.) zachowanie jest wykroczeniem, które może się skończyć na pouczeniu, mandacie, a nawet wnioskiem do sądu - przypomina Rajski.

Policjant przypomniał także m.in. o bezpieczeństwie podczas zabawy w klubach, zasadach zachowania się podczas kontroli wykonywanej przez służby takiej jak policja, a także przestrzegł przed kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu.

wka/hlk/ polsatnews.pl