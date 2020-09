Szumowski: jestem już zdrowy

- Miałem Covid-19, ale jestem już zdrowy - poinformował Łukasz Szumowski spotkany we wtorek przez dziennikarzy, gdy wracał z zakupów. W poniedziałek kraj obiegła informacja, że były minister zdrowia ma koronawirusa. Jak się okazuje, do zakażenia musiało dojść jakiś czas temu, bo w poniedziałek o północy Szumowskiemu skończyła się kwarantanna.

W poniedziałek Polsat News potwierdził, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem. Resort zdrowia nie skomentował tych informacji, tłumacząc, że Szumowski jest osobą prywatną.

Zakażona rodzina

We wtorek Szumowski wybrał się na zakupy, gdzie wypatrzyli go dziennikarze "Super Expressu". Pytany o swój stan zdrowia minister powiedział: "Miałem COVID, ale jestem już zdrowy". Jak przekazała gazeta, w poniedziałek zakończyła się kwarantanna polityka.

Według Onetu wśród zakażonych znalazło się kilku członków rodziny Szumowskiego, a do zainfekowania miało dojść w Polsce.

Wakacje w Hiszpanii

Pod koniec sierpnia Łukasz Szumowski, który po tym, jak podał się do dymisji z funkcji ministra zdrowia, udał się na wakacje na Wyspy Kanaryjskie. Kontrowersje wzbudziło to, że Hiszpania, do której Wyspy należą, jest krajem, który jest jednym z najmocniej dotkniętych przez koronawirusa.

Z kolei pod koniec lipca w "Gościu Wydarzeń" Szumowski mówił, że "jadąc za granicę, trochę ryzykujemy". - Może się zdarzyć, że epidemia gdzieś "wybuchnie" i będziemy "zamykali powroty"; takie jest ryzyko wyjazdów w czasie pandemii - przekonywał ówczesny szef resortu zdrowia.

