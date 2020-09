Szefernaker: Jarosław Kaczyński w rządzie gwarantuje jego stabilizację na najbliższe trzy lata

W toku negocjacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy - według nieoficjalnych informacji PAP - uzgodniono, że liczba ministerstw ma zostać zmniejszona z obecnych 20 do 14, część resortów ma być połączona. Przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski mają dostać po jednej tece ministerialnej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier i kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Wiceszef MSWiA był pytany we wtorek w Radiu Plus, jak będzie wyglądało zwierzchnictwo Jarosława Kaczyńskiego nad tym Komitetem. Szefernaker zaznaczył, że nie jest nowością, że jeden z wicepremierów sprawuje pieczę nad częścią ministerstw. "Uważam, że to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski, bo to oznacza pewną stabilizację na następne trzy lata" - powiedział.

Wyraził jednocześnie przekonanie, że ludzi obecnie nie interesują kwestie personalne. "Ludzi obchodzi to, żeby była stabilizacja, żebyśmy wyszli z koronakryzysu, żeby ludzie mieli pracę, żeby bezrobocie było w Polsce jedno z najniższych w Unii Europejskiej, żeby PKB było na takim poziomie, na jakim było przed koronakryzysem" - wyliczał podkreślając, że najważniejsza jest stabilizacja.

"Jarosław Kaczyński w rządzie gwarantuje stabilizację rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, na najbliższe trzy lata - pokreślił. "Musimy jak najszybciej przejść do ofensywy programowej, bo ludzie od nas dzisiaj oczekują tego, że będziemy realizować program, z którym szliśmy do wyborów" - mówił. Wychodzenie naprzeciw problemom, które się pojawiają w związku z epidemią - to dzisiaj ludzi interesuje, i tym możemy zmazać tę plamę, która powstała w ostatnim czasie przez nieporozumienie, które miało miejsce w rządzie - ocenił

