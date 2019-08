Gibraltar zwalnia irański tankowiec. Konflikt USA - Iran

Tankowiec Grace 1 został zatrzymany 4 lipca przez brytyjską piechotę morską w pobliżu Gibraltaru, a następnie odprowadzony do tego portu. Według gibraltarskich władz, statek wiózł irańską ropę do rafinerii w syryjskim mieście Banijas, co było pogwałceniem sankcji Unii Europejskiej wobec Syrii. Rząd Syrii jest bliskim sojusznikiem Iranu.

Są pewne przygotowania do wypłynięcia statku z portu

Dwa tygodnie później Iran zatrzymał w cieśninie Ormuz płynący pod flagą brytyjską tankowiec Stena Impero. Oba tankowce stały się pionkami w rozgrywce między Iranem oraz USA i UE. Krążą pogłoski, że Teheran chciał wymienić ten statek na swój tankowiec.

Jak informują media, władze Gibraltaru otrzymały pisemne zapewnienia Iranu, że statek nie wyładuje ropy w Syrii.

W ostatniej chwili o zablokowanie decyzji zwolnienia irańskiego tankowca zwrócił się do władz Gibraltaru Departament Sprawiedliwości USA.

Jednak najwyższy sędzia Gibraltaru Anthony Dudley oświadczył w czwartek, że obecnie żadne tego rodzaju żądanie USA nie jest rozpatrywane. Natomiast pierwszy minister Gibraltaru Fabisn Picardo powiedział, że wnioskiem USA zajmie się "niezależny organ prawny".

PAP/EPA/A.CARRASCO RAGEL

Reuter zwraca uwagę że władze Gibraltaru nie sprecyzowały czy i kiedy Grace 1 będzie mógł wznowić żeglugę, chociaż zaobserwowano pewne przygotowania do jego wypłynięcia z portu.

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif potępił amerykańską próbę zatrzymania tankowca i oskarżył administrację USA o "próbę piractwa".

Stosunki między Iranem i USA pogorszyły się znacznie od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa w 2017 r. W czerwcu br. oba kraje, po serii prowokacji, znalazły się na krawędzi konfliktu zbrojnego.

WIDEO - Próbował uciec z więzienia przebrany za córkę. Jest nagranie z zatrzymania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP