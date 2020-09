Groźna bakteria w mięsie mielonym

Jak podano w komunikacie, w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto salmonellę z gr. O7 w czterech z pięciu badanych próbek mięsa.

Ostrzeżenie dotyczy partii nr 2261003002 mięsa z indyka na kotlety "Morliny" o wadze 500 g i terminie przydatności do spożycia: 29.09.2020 r.

Producentem wyrobu jest Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie.

Ryzyko wystąpienia salmonellozy

Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

ZOBACZ: Salmonella w mięsie kurczaka i jajkach. Produkty wycofane ze sprzedaży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu powiadomił o sprawie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, właściwego terenowo ze względu na siedzibę producenta kwestionowanego produktu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przeprowadził kontrolę zakładu oraz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wycofania niebezpiecznej partii.

Wycofywanie produktu

Firma rozpoczęła wycofywanie z rynku zakwestionowanego produktu. Zaplanowano mycie i dezynfekcję zakładu, pobór próbek środowiskowych i produktu gotowego. Poinformowano także dostawcę surowca o tej sytuacji i zaplanowano pobór próbek przy następnej dostawie.

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

emi/prz/ polsatnews.pl