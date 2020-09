Koniec opozycji totalnej? "Nasze działanie będzie inne"

- Nie rozumiem, że zarzucało się opozycji, że jest totalna. Totalna, to znaczy, że naprawdę poważnie to traktuje i pilnuje wszystkich spraw - mówiła w "Graffiti" wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska. - To, że w PiS słowo "totalny" się nie podobało, to trudno, ale teraz nasze działanie będzie inne - dodała.