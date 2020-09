Druzgocący raport NIK. "Mówiliśmy o tym od wielu lat"

9 na 10 badań patomorfologicznych w przypadku chorób nowotworowych trzeba powtarzać lub poszerzać; w Polsce brakuje specjalistów, a chorzy czekają zbyt długo na wynik, co ma kluczowe znaczenie przy rozpoczęciu leczenia. Ponadto co piąta diagnoza jest błędna - to wnioski z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli o służbie zdrowia.

Patomorfologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznaniem, klasyfikacją oraz prognozowaniem chorób na podstawie zmian morfologicznych w komórkach, tkankach i narządach. Rola diagnostyki patomorfologicznej jest kluczowa w diagnozowaniu m.in. nowotworów. Wynik badania decyduje o dalszym losie pacjenta - prognozach i wyborze metod leczenia.

"Próbujemy sytuację poprawić"



- Mieliśmy swoje odczucia, próbowaliśmy na różne sposoby dbać o jakość, jednak wiele jednostek uważało, że to subiektywny głos lekarzy, którzy chcą sobie zapewnić inne funkcjonowanie - mówi prof. Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.



Jak dodał, "na szczęście NIK w ubiegłym roku, jako organ subiektywny, użył swoich narzędzi do sprawdzenia organizacji i sposobu prowadzenia badań patomorfologicznych w Polsce".

- Raport się ukazał w tej chwili i zostały tam wskazane wszystkie elementy, na które zwracaliśmy uwagę - brak właściwego finansowania, zmiany organizacyjne, które się odbyły ponad 20 lat temu w ochronie zdrowia i doprowadziły do tego, że badania są w koszyku badań ogólnych szpitala, co kusiło wile jednostek do ich outsourcingowania, a to doprowadziło do tego, że wiele badań jest wykonywanych w sposób suboptymalny - tłumaczył profesor.



- Raport NIK to bezwzględnie obnaża. Zwrócono w nim też uwagę, że środowisko wraz z resortem zdrowia próbuje tę sprawę poprawić - dodał.



"Duże ograniczenia finansowania"



Według profesora głównym problemem jest przesyłanie badań do zewnętrznych jednostek przez jednostki, które nie posiadają własnego zakładu patomorfologii. - Nie zachowywane są standardy przygotowania czy zabezpieczenia materiału. Może on być czasami zbyt długo utrwalany lub przepracowany w sposób nieprawidłowy - mówił prof. Marszałek.



Jak dodał, "to element, na który zwracamy uwagę, ale nie mamy na niego wpływu".

Jednak profesor podkreślił, że "to, co nam najbardziej doskwiera, to problem taki, że jednostki, które nie zajmują się leczeniem pacjentów onkologicznych, mają duże ograniczenia możliwości sfinansowania badania".



- Chodzi o to, że nakłady finansowe na badania, które muszą być zrobione dla pacjentów onkologicznych są wysokie z powodu tego, jaki zakres powinien się znaleźć w rozpoznaniu patomorfologicznym. To oszczędzanie powoduje, że część pacjentów nie ma możliwości skorzystania z najlepszego dla nich leczenia - zwrócił uwagę profesor.

