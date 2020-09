Protesty na Białorusi. Zatrzymania uczestników, wzmocnione środki bezpieczeństwa

"Ludzie zmierzali w kierunku pomnika Mińska Miasta-Bohatera" - dodała agencja. Ludzie są zatrzymywani w drodze do centrum, gdzie ma się w niedzielę odbyć protest przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich.

W centrum miasta jest bardzo dużo sił milicji i wojska oraz sprzętu specjalnego. Zablokowanych jest wiele ulic, stacje metra w centrum miasta nie działają – pociągi przejeżdżają przez nie bez zatrzymywania się.

Milicja we wzmocnionym reżimie

"Milicja białoruska działa we wzmocnionym reżimie w związku z wezwaniami do nielegalnych akcji w niedzielę" – powiedziała Czamadanawa agencji Interfax-Zachód. Działania te są podejmowane, by - jak wyjaśniła - "nie dopuścić do nielegalnych działań ze strony demonstrantów".

Potwierdziła, że może zostać użyty sprzęt specjalny milicji i wojsk wewnętrznych MSW.

Resort poinformował również, że w związku z protestem będzie ograniczać ruch samochodów i transportu miejskiego.

Zamknięte centra handlowe i stacje metra

Jak co niedzielę w ostatnich tygodniach, do centrum miasta ściągnięto bardzo duże siły milicji oraz sprzętu milicyjnego i wojskowego. Część budynków i placów została otoczona przez struktury siłowe. Nie pracują w niedzielę centra handlowe w centrum stolicy. Zamknięte są również niektóre stacje metra.

W niedzielę ma odbyć się kolejny protest, podczas którego zapowiedziano symboliczną inaugurację byłej opozycyjnej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej, którą wielu Białorusinów uważa za zwyciężczynię wyborów. Oficjalnie wybory wygrał rządzący od 1994 r. Alaksandr Łukaszenka z wynikiem 80,1 proc. głosów. Wielu Białorusinów uważa, że głosowanie sfałszowano. Od ponad półtora miesiąca w kraju trwają protesty.

