Michaił Gorbaczow wyraził poparcie dla protestów na Białorusi

Gorbaczow powiedział, że lubi Białorusinów i wie o nich wiele z czasów, gdy mieszkańcy ówczesnej republiki ZSRR przyjeżdżali do pracy do Kraju Stawropolskiego na południu Rosji, skąd pochodzi i gdzie rozpoczynał swoją karierę polityczną. Dodał następnie: "Białorusini - zuchy. Teraz już mają charakter. To bardzo dobrze". Zapewnił, że uważnie śledzi wydarzenia w sąsiednim kraju.

The first President of the USSR Mikhail Gorbachev supported the protesters of Belarus.



Gorbachev said: “My respected republic and Belarusians whom I love. ->>>#StandWithBelarus #Belarus

