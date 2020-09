Furgonetka wjechała w demonstrantów. Kierowca próbował uciec [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Los Angeles. Ulicami Los Angeles przechodził marsz pamięci Breonny Taylor, Afroamerykanki zastrzelonej przez policję. Demonstranci protestowali przeciwko postawieniu zarzutów tylko jednemu z czterech policjantów, którzy uczestniczyli w akcji, podczas której zginęła Taylor.

ZOBACZ: Śmierć czarnoskórej Breonny Taylor. Policjant z zarzutem



W pewnym momencie między demonstrantów wjechała furgonetka. Kierujący nią mężczyzna wdał się w kłótnię z protestującymi. Kiedy próbował wyjechać, potrącił jednego z mężczyzn.

WIDEO: zobacz nagranie z wypadku



Kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany. Potrącony mężczyzna trafił do szpitala z niewielkimi obrażeniami.

The LAPD is are aware of an incident in Hollywood involving several vehicles and a large group of protestors. Here is the information we can verify at this time. pic.twitter.com/ttqpnziVo8