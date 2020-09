Szczur z medalem za odwagę. Pomaga wykrywać miny

Złoty medal za "ratujące życie męstwo i oddanie na służbie" Magawa otrzymał za oczyszczenie z min i niewybuchów ponad 141 tys. metrów kwadratowych terenu, zmniejszając ryzyko obrażeń czy śmierci osób mieszkających w pobliżu.

Zwierzę wykryło 39 min przeciwpiechotnych i 28 niewybuchów.

Pierwszy szczur z takim medalem

Nagroda to Złoty Medal brytyjskiej organizacji dobroczynnej dla zwierząt PDSA, przyznawany zwierzętom za szczególne bohaterstwo i poświęcenie w służbie w siłach zbrojnych oraz cywilnych służbach ratunkowych brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Magawa jest pierwszym szczurem w 77-letniej historii tej organizacji, który otrzymał to wyróżnienie.

Amy Dickin, menedżerka ds. nagród i dziedzictwa PDSA, powiedziała Sky News, że Magawa w weekend dostanie arbuz lub dwa, a potem na pewno wróci do pracy.

The giant African pouched rat, named Magawa, has discovered 39 landmines and 28 items of unexploded ordnance in Cambodia 🐀 https://t.co/1aYqTQf5kk