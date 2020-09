W piątek czeka nas dalsze załamanie pogody, które będzie postępować w głąb kraju od regionów zachodnich. Tam spodziewamy się ciągłych opadów. Na pozostałym obszarze popada przelotnie, ale chwilami silnie, także z burzami.

W trakcie burz w krótkim czasie może spaść nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, lokalnie z gradem o średnicy do 2 centymetra i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Zachowajmy ostrożność!

Od zachodu ochłodzenie

W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 15 stopni na zachodzie przez 21-23 stopnie na przeważającym obszarze do 24 stopni na wschodzie kraju.

Wiatr z kierunku południowego będzie umiarkowany i silny w porywach do 50 km/h, a w burzach do 80 km/h.

Może nas zaboleć głowa

Ciśnienie cały czas spada i w południe wyniesie od 995 hPa na zachodzie do 1004 hPa na północnym wschodzie.

Biomet będzie niekorzystny, co oznacza, że osoby wrażliwe na zmiany w pogodzie mogą odczuwać senność, rozkojarzenie i ból głowy.

twojapogoda.pl

Jesienny weekend

Weekend przyniesie nam typowo jesienną pogodę. Niemal w całym kraju będzie się chmurzyć i padać. Deszcze będą miały charakter ciągły oraz umiarkowane i duże natężenie. Możliwe są miejscowe podtopienia.

Temperatura będzie bardzo niska, w strefie opadów nie przekroczy 10 stopni. Uczucie chłodu będzie potęgować porywisty wiatr.

Łukasz Mielczarek/ twojapogoda.pl