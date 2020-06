Ulewy na Mazowszu. Zalane miasto

- Podjęliśmy już ponad sto interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych opadów deszczu, które przeszły nad miastem i gminą Sierpc w nocy z niedzieli na poniedziałek. Najczęściej odbieraliśmy zgłoszenia o zalaniach i lokalnych podtopieniach, w tym budynków mieszkalnych, jedno i wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej, jak również zakładów pracy - powiedział mł. bryg. Waldemar Goczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Jak wyjaśnił, ulewny deszcz spowodował podtopienia posesji, a także zalanie niższych kondygnacji budynków, np. w szkole podstawowej i przedszkolu, czy też w Centrum Kultury i Sztuki.

- Nikt nie odniósł obrażeń. Nowe zgłoszenia o zdarzeniach spowodowanych gwałtownymi opadami deszczu, które wymagają naszej interwencji, cały czas napływają - dodał rzecznik sierpeckiej straży pożarnej.

O skutkach nawałnicy, która przeszła nad regionem poinformowało również Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

"W wielu miejscach naszego regionu ta noc nie należała do spokojnych. Potężna nawałnica, która przetoczyła się wieczorem i w nocy z 21 na 22 czerwca nad Mazowszem spowodowała lokalne podtopienia i doprowadziła do wielu zniszczeń, w tym również w Sierpcu. W naszym muzeum nadmiar wody przyjęła na siebie szczęśliwie Sierpienica i tereny podmokłe w jej dolinie" - poinformowano na Facebooku.

"Podejrzewamy też, że niemała była tu zasługa świętego Nepomucena. (...) Kapliczki z podobizną świętego, popularnie nazywane nepomukami, ustawiane są przy przeprawach mostowych i nad brzegami rzek. Podczas nawałnic mieszkańcy wsi kierowali do Jana Nepomucena swoje prośby, wierząc że uchroni on ich przed powodzią i nie pozwoli, by wezbrany nurt zniszczył przeprawy" - dodano.

dk/ PAP, polsatnews.pl