Rewolucja w transporcie medycznym. W Belgii krew dostarczą drony

Na sali operacyjnej liczy się każda sekunda. Wyniki badań laboratoryjnych, organy do przeszczepu, czy odpowiednia grupa krwi mogą uratować życie - jeśli zostaną dostarczone na czas. Właśnie o to w przyszłości mają zadbać drony. W Belgii od miesiąca trwają loty testowe.

Leki, wyniki badań, tkanki czy krew - dron zbudowany przez belgijskich naukowców przewozi je między szpitalami w Antwerpii w ciągu zaledwie kilku minut.

Regularne loty od przyszłego roku

- Gdy pacjent jest chory i trafia na pogotowie, a stamtąd na operacyjny stół na przykład z zawałem, to odpowiedni zabieg musi odbyć się w ciągu godziny, ale często w tym czasie wciąż nie ma wyników laboratoryjnych jego badań, czas jest bardzo cenny - mówi Johnny van der Straeten, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Antwerpii w rozmowie z korespondentką Polsat News Dorotą Bawołek.

ZOBACZ TEŻ: Raport NIK punktuje uzdrowiska. Używają zamienników zamiast naturalnych surowców

Drony w Antwerpii mają zacząć regularnie je dowozić od przyszłego roku, gdy skończy się okres testów.

Zyska pacjent

- Nie mamy ani wielkich laboratoriów, ani zaopatrzenia we wszystkie leki we wszystkich szpitalach, więc drony będą je dowozić tak szybko, jak to możliwe, by zyskał pacjent - dodaje Maggie de Block, minister zdrowia Belgii.

WIDEO: W Belgii od miesiąca trwają loty testowe dronów medycznych

Z prędkością 60 km/h

Belgijskie drony medyczne na razie mają latać z prędkością 60 km/h, od 50-90 metrów nad ziemią. - Ponieważ drony będą latać nad głowami ludzi, to wyposażyliśmy je w specjalne spadochrony, które zostaną uruchomione na wypadek, gdyby maszyna musiała niespodziewanie lądować - tłumaczy David Ramazutti, producent maszyn aeronautycznych "Sabca".

ZOBACZ TEŻ: Larwy much plujek pomagają w leczeniu w bielskim szpitalu. Skuteczniejsze niż chirurg

Szlaki przelotowe dla dronów w Antwerpii wytyczono przy współpracy z władzami miasta. Nowych maszyn w przestrzeni powietrznej, w której w Belgii już dziennie odbywa się nawet 3000 tradycyjnych lotów, obawiają się jednak kontrolerzy ruchu lotniczego.

- Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, będziemy próbować włączyć w klasyczne lotnictwo również sektor dronów, bo jego rozwoju nie da się unikać - mówi Dominique De Hean, kontrola ruchu lotniczego "Skeys".

Wyzwaniem warunki atmosferyczne

Wyzwaniem pozostaje też zapewnienie odpowiednich warunków dla przewożonego ładunku tak, by krew czy organy nie zostały uszkodzone, np. z powodu dużych wibracji lub temperatury.

ZOBACZ TEŻ: W Krakowie dziewczynka urodziła się 56 dni po śmierci mózgu matki

- Pogoda, jak ta dzisiaj, wciąż sprawia nam problem, ale oczekujemy, że producent dronów wprowadzi odpowiednie mechanizmy uodparniające je na warunki atmosferyczne - mówi Geert van handenhove, konstruktor dronów medycznych "Helicus"

Pomimo wyzwań, konstruktorzy nie mają wątpliwości, że za 5-10 lat drony zrewolucjonizują transport medyczny. Dowożąc krew i organy na czas zwiększą szanse uratowania większej liczby ludzi.

WIDEO - Kim Dzong Un eskortowany przed 12 ochroniarzy. Biegli otaczając limuzynę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/msl/ Dorota Bawołek, Polsat News