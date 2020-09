30-letni Andrew Eddy został zaatakowany przez rekina podczas nurkowania przy rafie Sombrero na Florydzie. Życie zawdzięcza swojej ciężarnej żonie, która nie wahając się ani chwili, wskoczyła do wody i o własnych siłach wyciągnęła mężczyznę na łódź.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę przy popularnej wśród turystów rafie koralowej Sombrero nieopodal archipelagu Florida Keys w USA. 30-letni Andrew odpoczywał na łodzi wraz ze swoją żoną Margot Dukes-Eddy i jej rodziną. W pobliżu zacumowali również inni turyści.

W pewnym momencie część grupy zdecydowała się zanurkować i podziwiać rafę z bliska. Po chwili dołączył do nich Andrew, a Margot została na łodzi.

Odniósł poważne obrażenia

"Nagle Dukes zauważyła płetwę grzbietową rekina. Po chwili woda stała się czerwona od krwi. Dukes, nie wahając się ani chwili, wskoczyła do wody, zanurkowała i wciągnęła swojego męża na pokład" - poinformował zastępca szeryfa hrabstwa Monroe, Christopher Aguanno, powołując się na relację świadków.

Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń, ale jej mąż odniósł poważne obrażenia. Rodzina udzieliła mu pierwszej pomocy i dobiła do brzegu w mieście Marathon. Tam rannego przejęli ratownicy, którzy helikopterem przetransportowali go do szpitala w Miami.

Z relacji świadków wynika, że mężczyzna mógł zostać zaatakowany przez żarłacza tępogłowego. Policjanci podają, że drapieżna ryba miała długość około 3 metrów.

CBS News zwraca uwagę, że od 1882 r. odnotowano zaledwie 17 ataków rekinów w hrabstwie Monroe. Za "światowego lidera" tej kategorii uważa się hrabstwo Volusia na północy stanu niedaleko Orlando. W tym samym okresie rekiny atakowały tam ludzi 312 razy.

bas/hlk/ CBS News, polsatnews.pl