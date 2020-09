Białorusin uciekał przed milicjantami. Uratował go... kierowca Ubera [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w środę w nocy. Całe zdarzenie obserwował świadek, który przesłał nagranie zajścia białoruskiemu Radiu Swoboda.

Na opublikowanym materiale widać, jak młody mężczyzna ucieka przed grupą ormowców. W pewnym momencie podbiega do stojącego na światłach samochodu Ubera. Obiega auto, otwiera tylne drzwi i wskakuje do środka.

Jeden z ormowców próbuje dostać się do środka, ale kierowca rusza z miejsca. Lekko uderza w tył stojącego przed nim auta, jednak udaje mu się wjechać na chodnik i ominąć stojące na światłach pojazdy. Po chwili wjeżdża na skrzyżowanie i przyspiesza, zostawiając za sobą ormowców.

Pod koniec nagrania widać, jak milicjanci podbiegają do osoby nagrywającej całą sytuację. Materiał nie został jednak usunięty i jeszcze tego samego dnia pojawił się w mediach społecznościowych.

