Cichanouska po spotkaniu z Budką. Dziękowała za wsparcie wszystkich partii

Cieszę się, że wszystkie partie polityczne w Polsce podobnie patrzą na to, co się dzieje na Białorusi - powiedziała liderka opozycji białoruskiej Swiatłana Cichanouska po spotkaniu z szefem PO Borysem Budką. Lider PO zapowiedział, że przedstawiciele Platformy będą wspierać sprawę białoruską w PE.

Liderka białoruskiej opozycji spotkała się w czwartek wieczorem w hotelu koło Lotniska Chopina w Warszawie z liderem PO i szefem klubu KO Borysem Budką.

Po spotkaniu oboje wystąpili na krótkiej konferencji prasowej. Cichanouska podziękowała za przyjęcie jej w Polsce. Powiedziała, że bardzo się cieszy, iż wszystkie partie polityczne w Polsce podobnie patrzą na to, co się dzieje na Białorusi i na to, że Białorusini mają prawo do własnego wyboru.

"Zapewniamy o pełnym wsparciu"

- Jesteśmy przyjaciółmi narodu białoruskiego i zapewniamy o pełnym wsparciu dla demokratycznych przemian na Białorusi - powiedział Budka.

W imieniu PO i KO zapewnił o pełnym wsparciu dla dążeń Białorusinów do osiągnięcia pełnej wolności i demokracji. "Przedstawiciele PO w Parlamencie Europejskim będą dążyć do tego, aby sprawy Białorusi były priorytetem w działaniach Unii Europejskiej" - powiedział Budka.

Z ustaleń "Wydarzeń" wynika, że premier Mateusz Morawiecki na poniedziałek rano zaprosił liderów opozycji na kolejne spotkanie ws. Białorusi.

Część spotkania ma się odbyć w trybie niejawnym z przekazaniem informacji wrażliwych.

