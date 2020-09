200. odcinek programu "Nasz Nowy Dom". Czas na wspólne świętowanie

W czwartek o 19:35 na antenie Polsatu jubileuszowy 200. odcinek programu "Nasz Nowy Dom". Od debiutu w 2013 roku format prowadzony przez Katarzynę Dowbor okazał się przepustką do lepszego życia już dla 200 rodzin.

W jubileuszowym odcinku "Naszego Nowego Domu" pomożemy pani Katarzynie oraz jej synowi Adasiowi. Mąż pani Katarzyny zmarł niedawno z powodu nowotworu mózgu, do końca byli przy nim synek i żona. Dziś kobieta została sama z dwunastoletnim Adamem. Mieszkają w niewielkiej wsi Prusy w świętokrzyskim. Ich dom to dwa pomieszczenia, kuchnia i pokój. Brakuje łazienki i toalety.

Dach pokryty niebezpiecznym eternitem

Budynek obity jest papą, która nie izoluje przed zimnem a dach pokryty jest niebezpiecznym eternitem. Kompletnie niewydolny system ogrzewania starym piecem pogarsza stan domu z roku na rok. Adam nie ma własnego pokoju, miejsca do nauki jak jego rówieśnicy.

Ekipa "Naszego nowego domu" zrobi wszystko, by uśmiech choć na chwilę zagościł na twarzach rodziny.

Lepsze życie dla niemal 1000 osób

W tym wyjątkowym, bo już dwusetnym odcinku, spotkają się wszyscy architekci i obaj szefowie ekip budowlanych. Taka okazja wymaga wspólnego zjedzenia tortu i świętowania.

A jest co świętować - gdyby policzyć nie całe rodziny, ale poszczególnych ich członków to byłoby niemal tysiąc osób, które mieszkają w nowych domach. Od startu programu w 2013 roku ekipa zjadła ponad 40 000 obiadów (cała ekipa budowlana i realizacyjna). Ponad 2000 godzin architekci rysowali projekty nowych domów. Na każdej budowie robotnicy muszą przenieść ponad 15 ton materiałów budowlanych. Przez 200 odcinków użyliśmy tysiąc ton drewna i 600 ton blachy dachowej.

Wyjątkowa grupa osób



Ekipa programu "Nasz Nowy Dom" to wyjątkowa grupa osób.



Katarzyna Dowbor, jako jedna z dwóch osób. doświadczyła 200 metamorfoz. Kasia jest dobrym duchem tego programu, osobą która z przyjemnością angażuje się w każdy remont i pomaga naszym ekipom budowlanym, wspiera rodziny i otacza je opieką w czasie gdy ich domu przechodzą gruntowną metamorfozę.

Martyna Kupczyk jest specjalistką od bajkowych dekoracji pokoików dziecięcych. Dzięki jej fenomenalnym umiejętnościom nasi mali bohaterowie zasypiają zanurzeni w krainie baśni i czarów.

Maciek Pertkiewicz, nasz architekt, który uwielbia tapetować. Maciek tworzy z użyciem tapet ciepłe i przytulne wnętrza, co wielokrotnie widzieliśmy na ekranie. Wojtek Strzelczyk, który jako ostatni dołączył do naszego grona architektów, potrafi znaleźć miejsce tam, gdzie go nie ma. Artur Witkowski jest uwielbiany na planie za swoje poczucie humoru, ale też trzyma żelazną ręką całą ekipę remontową, włącznie z architektem.

Wiesiek Nowobilski, nasz góral, zaraził nas miłością do drewna, co widać po wnętrzach, które remontuje. Dzięki pasji Wieśka, w wielu domach rozsianych po całym kraju, jest cząstka góralskiego klimatu.

Członkowie naszej niestrudzonej ekipy budowlanej, którą dowodzą Wiesiek i Artur. To dzięki ich ciężkiej pracy nasi bohaterowie dostają szansę na życie w godnych warunkach. Członkowie naszej ekipy realizacyjnej, którzy w pocie czoła pracują nad tym, aby pokazać przejmujące historie rodzin, pracę na budowach i przepiękne finałowe metamorfozy okraszone często łzami wzruszenia.



Premierowe odcinki programu "Nasz Nowy Dom" w środę o godzinie 20:05 oraz w czwartek, wyjątkowo, o godzinie 19:35 na antenie Polsatu.

