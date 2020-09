Jesienią ekipa programu "Nasz nowy dom" zawita w okolice Nowego Sącza, na Kujawy, odwiedzi przepiękne i malownicze tereny Kaszub, będzie także w Jaworznie oraz w województwie świętokrzyskim. Wszędzie tam będzie starała się wesprzeć rodziny, których los wyjątkowo nie oszczędzał.

- Praca w czasie pandemii była trudna, wiedzieliśmy, że są rodziny, którym musimy pomóc. Wejście na plan było utrudnione, ale widzieliśmy, że nie możemy się poddać - powiedziała w "Nowym Dniu" w Polsat News Martyna Kupczyk, architekt pracująca przy programie. Zapewniała, że remonty naprawdę trwają 5 dni. - Możliwe jest to dzięki odpowiedniej logistyce i współpracy - dodała.

Stuletni dom

W jednym z odcinków poznamy historię ośmioletniego Kajetana, który wraz z mamą i babcią mieszka w niemal stuletnim domu nad Jeziorem Rożnowskim. Chłopiec to absolutnie wyjątkowe, niezwykle inteligentne dziecko. Ze względu na swoją wrażliwość Kajetan nie może odnaleźć się wśród rówieśników.

Wyświetl ten post na Instagramie. Tej teczki nie oddamy nikomu😊!!! #remont#kierownikbudowy#architekt#martynaprojektuje#pomagamy#naplanie#projekt Post udostępniony przez Martyna Kupczyk (@martyna_kupczyk) Lip 2, 2020 o 12:40 PDT

Jego przywiązanie do starego rodzinnego domu sprawiły, że Kajtek bał się remontu. Wiedział jednak, że wspólnie z mamą i babcią nie może mieszkać w takich warunkach. Chłopiec, który bezapelacyjnie skradł serce ekipy, był surowym recenzentem działań całej brygady. To zmotywowało Martynę Kupczyk do zaprojektowania domu tak, aby zostawić w nim jak najwięcej starych elementów konstrukcyjnych budynku, aby chłopiec czuł, że to wciąż jego dom. Metamorfozę doceniła również pani Genowefa, babcia Kajetana. Ekipie udało się także spełnić wielkie marzenie chłopca, czyli wycieczkę na Wawel.

200. odcinek

Od debiutu programu w 2013 roku format okazał się przepustką do lepszego życia dla ponad 190-ciu rodzin. Przed nami kolejne 24 zdumiewające metamorfozy. W tym sezonie będziemy obchodzić jubileuszowy 200 odcinek, w którym pomożemy pani Katarzynie oraz jej synowi Adasiowi. W premierowych odcinkach, w trosce o środowisko, pojawi się wiele rozwiązań ekologicznych, takich jak pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.

ZOBACZ: Prezentacja ramówki Polsatu. Zobacz wideo i zdjęcia!

Program "Nasz nowy dom" niezmiennie poprowadzi Katarzyna Dowbor, a w najtrudniejszych remontowych wyzwaniach pomagać jej będzie niezawodne trio architektów: Martyna Kupczyk, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy robót Artur Witkowski i Wiesław Nowobilski.

W związku z zagrożeniem COVID-19 producent programu zapewnił twórcom zabezpieczenie zgodne z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi i przepisami BHP.

Program od 2 września w środy i czwartki o godzinie 20:05 w Telewizji Polsat.

red/ Telewizja Polsat