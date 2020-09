Niemcy: Wielki nalot służb na agencje pracy tymczasowej. Wśród zatrzymanych są Polacy

W imieniu prokuratury w Naumburgu policja federalna przeszukała w środę rano ponad 60 lokali mieszkalnych i handlowych jednocześnie w pięciu krajach związkowych: Saksonia-Anhalt, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Berlin i Saksonia. W akcji uczestniczyło ponad 800 policjantów. Weszli oni do wytypowanych obiektów w tym samym czasie.

ZOBACZ: Opiekowały się seniorami w Niemczech. Pieniędzy nie dostały

Śledczy skupiają się na działalności agencji pracy tymczasowej, za pośrednictwem których główni podejrzani przeszmuglowali do Niemiec co najmniej 82 osoby w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

10 oskarżonych w wieku od 41 do 56 lat

Śledztwa są obecnie skierowane przeciwko dziesięciu głównym oskarżonym w wieku od 41 do 56 lat. Sześć osób posiada obywatelstwo niemieckie (5 mężczyzn; 1 kobieta), trzy polskie (3 mężczyzn) i jedna ukraińska (1 kobieta). Wśród obywateli Niemiec czterech podejrzanych jest pochodzenia rosyjskiego, a jeden jest z Kosowa.

ZOBACZ: Polak zatrudniał w Norwegii rodaków. Nic im nie zapłacił. Aresztowano go pod zarzutem handlu ludźmi

W toku działań, jakie miały miejsce w środę, zatrzymano ponad 20 osób podejrzanych o nielegalne zatrudnienie pracowników na podstawie sfałszowanych dokumentów lub sprowadzanie ich do Niemiec jako "rzekomych studentów".

Policja federalna tymczasowo ustanowiła centralny punkt w Halle, w którym odbywają się przesłuchania.

Podczas przeszukań służby zgromadziły dużą liczbę dowodów, zabezpieczono m.in. nośniki danych, akta biznesowe i różne dokumenty.

Śledztwo trwa od początku 2020 r.

Szef Federalnego Departamentu Policji do Zwalczania Przestępczości w Halle Romy Töwe powiedział: - Wykorzystywanie sfałszowanych dokumentów do nielegalnej migracji i nielegalnego zatrudnienia kwitnie w środkowych Niemczech. To idzie w parze z wysokim poziomem szkód wyrządzonych funduszom ubezpieczeń społecznych, a także firmom, które przestrzegają przepisów.

Śledztwo wszczęto na początku 2020 r. po pierwszych ustaleniach policji w Magdeburgu, dotyczących ​​osób, które przedostały się do Niemiec z podrobionymi dokumentami. Następnie objęło nielegalne zatrudnianie w branży przetwórstwa mięsnego za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych.

ZOBACZ: Niemcy skończą z umowami śmieciowymi w rzeźniach. Zmiany wymusiła epidemia

Po potwierdzeniu wstępnych ustaleń powołano specjalną komisję śledczą, której zadaniem było zidentyfikowanie osób zamieszanych w proceder i wyjaśnienie, w jaki sposób on się odbywał.

WIDEO - "Węgiel nie ma przyszłości, musimy się go pozbyć". Timmermans dla Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/sgo/ polsatnews.pl