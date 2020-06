Protest policjantów w Belgii. Mają dość oskarżeń o rasizm

Funkcjonariusze, niektórzy w mundurach a wszyscy w maskach ochronnych na twarzach, ustawili się w rzędzie przed głównym dworcem w Brukseli i rzucili na ziemię odznaki i kajdanki.

- To nie są Stany Zjednoczone, to nie to samo - powiedział inspektor Vincent De Clercq, jeden z protestujących. - Musimy przestać uogólniać i wciąż czynić z policji obiekt ataków - dodał.

Zabójstwo nieuzbrojonego Afroamerykanina George'a Floyda podczas zatrzymania przez policję w maju w Minneapolis doprowadziło do tygodni globalnych protestów i dyskusji na temat dyskryminacji rasowej.

Według De Clercqa zabójstwo Floyda było skandaliczne, jednak pomimo nielicznych belgijskich policjantów, którzy powinni zostać zwolnieni za rasistowskie poglądy, większość pracuje dobrze. - Są zmęczeni byciem opluwanymi od rana do wieczora - dodał.

"Walka z policją jest zbyt prosta i krótkowzroczna" - ocenił Mario Thys ze związku zawodowego policji SNPS, cytowany przez "Brussels Times".

Stołeczny dziennik zaznacza, że belgijska policja jest oskarżana o instytucjonalny rasizm, w tym profilowanie etniczne i często gwałtowne konfrontacje z mieszkańcami kraju wywodzącymi się z mniejszości. Jako przykłady podaje śmierć nastolatka w pościgu policyjnym po tym, jak został on przyłapany na jeździe na hulajnodze podczas kwarantanny czy ciężkie pobicie uchodźcy z Sudanu bez żadnego innego powodu niż to, że funkcjonariusz - jak powiedziano przed sądem - "wściekł się".

Belgijska policja poinformowała w środę, że bada incydent, w którym czarnoskóra posłanka do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, Pierrette Herzberger-Fofana, miała zostać zaatakowana przez czterech policjantów po tym, jak zaczęła filmować funkcjonariuszy nękających dwoje młodych czarnoskórych. Rzeczniczka policji zaprzeczyła, że użyto wówczas siły.

