Wszystkie puby, bary, restauracje i inne lokale gastronomiczne w Anglii muszą od czwartku być zamykane o godz. 22 - poinformował premier Boris Johnson. W związku z rosnącą liczbą zakażeń szef rządu przedstawi we wtorek nową strategię walki z koronawirusem i wygłosi przemówienie telewizyjne do narodu, w którym poinformuje o podniesieniu poziomu alarmowego w kraju.

W poniedziałek wieczorem naczelni naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zarekomendowali podniesienie poziomu zagrożenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii z poziomu 3 na 4. W praktyce, rekomendacja ta przesądza, że we wtorek decyzję taką oficjalnie ogłosi premier Boris Johnson. Poziom czwarty w pięciostopniowej skali oznacza, że rozprzestrzenianie się wirusa jest wysokie lub rośnie w postępie geometrycznym, w związku z czym powinny być utrzymane zasady dystansu społecznego.

ZOBACZ: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]



"Po okresie mniejszej liczby zachorowań i zgonów na Covid liczba przypadków gwałtownie, prawdopodobnie w postępie geometrycznym, rośnie na znaczących obszarach wszystkich czterech krajów" - napisali lekarze we wspólnym oświadczeniu.

Podkreślili, że aby uniknąć w okresie jesienno-zimowym znacznej liczby zgonów i nadmiernej presji na publiczną służbę zdrowia, każdy musi stosować się do wytycznych dotyczących społecznego dystansu, zasłaniania twarzy i mycia rąk.

"Musimy podjąć działania"

W związku z rekomendacjami Boris Johnson wczesnym popołudniem we wtorek przestawi w Izbie Gmin plan działań rządu w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, a wieczorem wygłosi przemówienie telewizyjne do narodu. Elementem tego planu działań jest skrócenie godzin otwarcia lokali gastronomicznych, choć spodziewane są także restrykcje dotyczące spotkań osób z różnych gospodarstw domowych. Jeśli chodzi o gastronomię, wprowadzone zostanie także prawny wymóg obsługi wyłącznie przy stolikach, co obecnie jest tylko zaleceniem.

ZOBACZ: Ofiary koronawirusa w Polsce. W którym województwie zmarło najwięcej chorych?

- Nikt nie umniejsza wyzwań, jakie te nowe środki będą stanowić dla wielu osób i przedsiębiorstw. Wiemy, że nie będzie to łatwe, ale musimy podjąć dalsze działania, aby kontrolować ponowny wzrost przypadków wirusa i chronić NHS (publiczna służba zdrowia - red.) - ma powiedzieć Boris Johnson, jak wynika z ujawnionego przez jego biuro fragmentu przemówienia.

Decyzje ogłoszone we wtorek przez Johnsona będą się odnosić tylko do Anglii, bo ochrona zdrowia w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej jest w kompetencjach tamtejszych rządów, ale również we wtorek zaostrzone restrykcje ma przedstawić rząd szkocki, zaś po południu wchodzą w życie dodatkowe restrykcje na terenie całej Irlandii Północnej.

"Kraj w kluczowym momencie"

Pięciostopniową skalę zagrożenia koronawirusem brytyjski rząd wprowadził w pierwszej połowie maja, wraz z przedstawionym wówczas planem stopniowego znoszenia restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii. W momencie wprowadzania tej skali Wielka Brytania znajdowała się na poziomie czwartym. Obniżenie zagrożenia na poziom trzeci nastąpiło 19 czerwca.

- Podniesienie poziomu alarmowego ogłoszone przez brytyjskich naczelnych lekarzy odzwierciedla znaczącą zmianę w zagrożeniu, jakie obecnie stanowi koronawirus. Kraj stoi teraz w kluczowym momencie, jeśli chodzi o reakcję i każdy musi teraz odegrać swoją rolę, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i chronić życie - skomentował minister zdrowia Matt Hancock.

ZOBACZ: Johnson: nadchodzi druga fala koronawirusa, nowa blokada może być konieczna

Wcześniej w poniedziałek naczelny lekarz Anglii Chris Whitty oraz główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance ostrzegli, że jeśli nie zostaną podjęte działania, liczba nowych zakażeń zwiększy się do połowy października z obecnych 4000-4500 do 50 tys. dziennie.

WIDEO - Samolot rozbił się na środku drogi i stanął w płomieniach. Był wypełniony narkotykami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/hlk/ PAP, polsatnews.pl