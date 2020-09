Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W stanie Nowy Jork odnotowano w ciągu ostatniej doby tylko jeden zgon z powodu Covid-19. Jest to najniższa jednodniowa liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii.

- To nie tylko figura retoryczna - to rzeczywistość. Zmarł tylko jeden nowojorczyk i nie zatrzymamy się, dopóki ten wynik nie będzie zerowy. Kiedy spojrzeć na to, co dzieje się w całym kraju i na świecie, jest to naprawdę niezwykłe osiągnięcie będące zasługą nowojorczyków. Składam im tą drogą gratulacje - mówił w poniedziałek gubernator Andrew Cuomo.