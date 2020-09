Spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu. Jest stanowisko ws. "piątki dla zwierząt"

- Prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, to również trzeba pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy. Możemy to wygaszać, ale w sposób cywilizowany - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu w Sejmie nowelizacja trafiła do Senatu. Senatorowie zajmą się nowelą na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym pod koniec września. Nowela autorstwa PiS wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych. Przewiduje też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk i koniec z trzymaniem psów na krótkich łańcuchach.

ZOBACZ: "Piątka dla zwierząt". Marszałek Senatu: nowela wymaga poprawek

Po wtorkowym spotkaniu z prezydentem Tomasz Grodzki poinformował, że rozmawiali m.in. o sytuacji epidemicznej, polityce międzynarodowej i nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Marszałek Senatu ocenił, że "piątka dla zwierząt" "przemknęła przez Sejm w sposób ekspresowy, nie pozwalający na żadną chwilę refleksji ani opamiętania". - Senat musi znowu odgrywać rolę tej poważnej instytucji państwa, która zajmie się tym starannie, dogłębnie, wysłucha wszystkich stron i przygotuje taką opinię, aby panie i panowie senatorowie mogli podjąć racjonalne decyzje w głosowaniu - mówił.

- Prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, a dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie jest wymogiem cywilizacyjnym, to również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, którzy mają kredyty. Owszem możemy to wygaszać, ale są przykłady innych krajów, które zrobiły to w sposób cywilizowany - dodawał marszałek Senatu.

Mówił, że należy zastosować szereg działań osłonowych, by osiągnąć cel: by hodowla zwierząt futerkowych w Polsce nie miała miejsca. - Ludzie będą mieli czas się przebranżowić, zająć się czym innym, a ich dobrostan ekonomiczny ucierpi na tym jak najmniej - zapewniał.

Grodzki pytany o vacatio legis ustawy, odpowiedział, że ta kwestia będzie przedmiotem środowych spotkań z osobami zainteresowanymi. - Do Senatu zaprosiliśmy bardzo zbalansowaną grupę, zarówno obrońców zwierząt, przedstawicieli branży rolniczej, kynologów, hodowców koni. W tej ustawie jest pewien kogel-mogel. Gdyby chodziło tylko o zwierzęta futerkowe i cyrki, to pewnie byłoby znaczniej prościej - mówił.

WIDEO - Rosjanin przez 23 lata był zmuszany do niewolniczej pracy na fermie pod Lubinem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/bas/ polsatnews.pl, wp.pl, PAP, Polsat News