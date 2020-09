Nie żyje Diana Rigg. Wcieliła się w postać żony Jamesa Bonda, wystąpiła również w "Grze o tron"

Informację o śmierci brytyjskiej aktorki filmowej i teatralnej przekazał korespondent BBC Entertainment Lizo Mzimba na Twitterze.

ZOBACZ: Nie żyje Ronald Harwood, nagrodzony Oscarem scenarzysta "Pianisty"

Dame Diana Rigg has died at age of 82. From The Avengers to Bond film On Her Majesty’s Secret Service to Game of Thrones, she had an incredible career #RIPDianaRigg pic.twitter.com/yM5YfDzaiW