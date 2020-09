- Do piątku "ziobryści" stroszyli się i opowiadali, jak to mają swoje zdanie, nie ugną się i nie poprą "tarczy", która ma chronić przestępców - mówił w programie "Debata Dnia" poseł KO Dariusz Joński, odnosząc się do sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem, politycy PiS oraz Solidarnej Polski powinni ujawnić "haki".