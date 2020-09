- 10 września most będzie gotowy do użytkowania. Chciałbym podkreślić wielkie zaangażowanie i profesjonalizm żołnierzy. Termin trzech dni (w trakcie których będzie powstawał most - red.) wynika z przemieszczenie sprzętu i wąskie podejście. Sam byłem świadkiem ćwiczeń w Drawsku Pomorski, wtedy w ciągu kilkudziesięciu minut most powstał. W Warszawie wojsko działa w czasie normalnego ruchu ulicznego, ten czas ułożenia mostu jest dłuższy - wyjaśnił Błaszczak.

ZOBACZ: "W Zjednoczonej Prawicy nie jesteśmy ideałami, ale wyciągamy wnioski"



- Wojsko Polskie w sytuacjach niespodziewanych nie oczekuje zwrotu kosztów. W przypadku Warszawy mamy sytuację, która była spodziewana. Ona wynika ze zlekceważenia obowiązków przez Trzaskowskiego. Nie jest to katastrofa, której nie można się było spodziewać. Dlatego WP pobiera zwrot kosztów bezpośrednich. Będzie to jednak kwota niższa niż "Strefa Relaksu" stworzona na Placu Bankowym czy dotacje na organizacje pozarządowe, które zajmują się ideologią równościową - dodał.

Przeprawa na Wiśle będzie gotowa w czwartek 10 września. #Czajka #Warszawa Żołnierze wojsk inżynieryjnych przystąpili do działania. pic.twitter.com/7ulVRWGDgi

Koszt budowy poniesie miasto

Rzecznik Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak poinformował, że przeprawę na Wiśle wybudują wojskowi z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów z Kazunia. W akcji bierze udział ok. 50 żołnierzy. Koszt budowy poniesie miasto.

Saperzy zmontowali pierwsze elementy mostu pontonowego. Następnie przęsło pchane przez łodzie motorowe wypłynęło na środek Wisły. W tym czasie inni żołnierze zwodowali kolejne elementy pływające, które przywieziono ciężarówkami.

Na moście zostaną ułożone dwa rurociągi, którymi będą odprowadzane ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Budowa potrwa miesiąc

Według informacji wiceprezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego budowa bypassa potrwa cztery tygodnie. W tym czasie planowane jest rozpoczęcie realizacji przewiertów pod rzeką. Zamontowane w nich rury przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Później będzie naprawiany kolektor, który uległ awarii.

245 metrów

- Most pontonowy na Wiśle, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do warszawskiej oczyszczalni "Czajka" będzie składać się z sześciu części i liczyć 245 metrów - powiedział ppłk Piotr Kranz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.

ZOBACZ: Awaria "Czajki". Trzaskowski powołuje własną komisję

Ze względu na budowę mostu pontonowego przez Wisłę w rejonie mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz wykonywania przewiertu pod dnem Wisły, szlak żeglowny od km 520 do 523 będzie zamknięty - od północy 8 września do odwołania - poinformowała we wtorek Komenda Stołeczna Policji na Twitterze.

Komunikat nawigacyjny @WodyPolskie:

Ze względu na budowę mostu pontonowego przez Wisłę w rejonie mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz wykonywania przewiertu pod dnem Wisły, szlak żeglowny od km 520 do 523 będzie zamknięty od godz. 00:00 w dniu 8 września do odwołania. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 8, 2020

Kolejna awaria

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. W efekcie jest prowadzony awaryjny zrzut ścieków do Wisły.

Poprzednia awaria oczyszczalni "Czajka", w efekcie której nieczystości płynęły do rzeki, miała miejsce rok temu. Po decyzji premiera, wojsko zbudowało wówczas most pontonowy, na którym ułożono tymczasowy rurociąg, dzięki któremu ścieki znów trafiały do oczyszczalni.