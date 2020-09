Wiceminister zdrowia: liczba 1000 nowych przypadków dziennie może się powtarzać

Nasze kontakty się ożywiły, to powoduje, że zakażenia koronawirusem są częstsze - powiedział wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że wraz z większą liczbą zakażeń nie rośnie liczba osób hospitalizowanych z ciężkim przebiegiem choroby.

Zapytany o to, czy można ocenić, kiedy zakończyła się pierwsza fala zachorowań, a rozpoczęła druga, odparł, że "nie ma takiego momentu w całej Europie". Dodał, że na całym świecie obserwowany jest wzrost zakażeń koronawirusem. Zdaniem ministra rozpoczynający się okres jesienny wpływa na wzrost liczby infekcji wirusowych.

- Dobrą wiadomością jest to, że nie przybywa nam ludzi w szpitalach, którzy wymagają hospitalizacji i podłączenia do respiratorów – tłumaczył minister.

Zaznaczył, że liczba ponad 1000 przypadków może się powtarzać . – Nasze kontakty się ożywiły, a to powoduje, że zakażenia koronawirusem są częstsze - powiedział polityk.

ZOBACZ: Szczepionka na Covid-19. Minister zdrowia mówi o terminie

- To wszystko jest w naszych rękach – mówił wiceszef resortu zdrowia przypominając o stosowaniu maseczek zakrywających nos i usta oraz o dystansie społecznym.

Szczepienia przeciw grypie

- Mamy zapewnione 2 mln - stwierdził, zapewniając, że będzie ich więcej. - Wiem, że mamy w tej chwili niedobory w aptekach, ale to jest związane z przewidzianymi transzami - zaznaczył minister, dodając, że jest świadom, że "może to budzić niepokój" .

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia przypomina o dystansie i maseczkach

Kraska mówił o "najlepszym momencie na zaszczepienie się w listopadzie lub grudniu". Wiceminister wyjaśniał, że zaszczepienie się przeciw grypie pomoże odciążyć służbę zdrowia, a także uchronić "osoby z grupy najwyższego ryzyka od powikłań pogrypowych".

Antidotum na koronawirusa

- Jesteśmy w grupie państw, która dostanie ilość szczepionek odpowiadającą ilości mieszkańców, aby wyszczepić większość społeczeństwa - mówił Kraska o szczepionce przeciw koronawirusowi. Zdaniem ministra medykament ma być dostępny na przełomie roku, w grudniu lub styczniu.

WIDEO: wiceminister Waldemar Kraska w Nowym Dniu z Polsat News

Do Polski miałoby dotrzeć "kilkanaście milionów" szczepionek na COVID-19. Kraska zapewnił, że "nie będzie problemu z zakupem szczepionek jeśli się pojawią na rynku". - Koszt szczepionki to od około kilka euro do kilkunastu euro, tu nie będzie problemu z pieniędzmi - tłumaczył.

ZOBACZ: Czy zabraknie szczepionek na grypę? Kraska odpowiada

- Wiem, że jesteśmy zmęczeni tym reżimem, ale wytrzymajmy jeszcze chwilę do pojawiania się szczepionki - zaapelował Kraska.

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/hlk/ Polsat News