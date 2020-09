Nawalny chce odzyskać z Rosji swoje ubranie. To "niezbity dowód"

Przebywający na leczeniu w Berlinie rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny domaga się od Rosji zwrotu ubrania, w którym przywieziono go do szpitala w Omsku. Jego zdaniem badania, którym został poddany po próbie otrucia go, wykazały obecność Nowiczoka także na jego ciele i odzieży.