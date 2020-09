Silne prądy wyrzuciły rybaka w głąb morza w pobliżu archipelagu Moluki w Indonezji, jego łódź wywróciła się. Mężczyzna postanowił wskoczyć do pojemnika. To uratowało go przed utonięciem.

Udin Diman wyruszył 14 września swoją łodzią na ryby z Loleo, wioski na archipelagu Moluki (Indonezja). 46-latek nie spodziewał się jednak tego, że silne prądy wyrzucą go w głąb morza. Łódź mężczyzny wywróciła się. Rozbitek postanowił wejść do pojemnika, przeznaczonego do przechowywania ryb.

Fakt, że nie wracał do domu, zaniepokoił jego rodzinę. Bliscy 46-latka postanowili zawiadomić służby. Rozpoczęto poszukiwania Dimana, którego odnaleziono dopiero 17 września wieczorem. 46-latek był wycieńczony - mdlał z głodu.

Szef akcji ratunkowej Muhamad Arafah podkreślił, że rybak miał wiele szczęścia. "Cieszymy się, że go znaleźliśmy" - zaznaczył funkcjonariusz. Udin trafił do szpitala, był odwodniony. Po krótkiej hospitalizacji 46-latek powrócił do domu.

ms/grz/ bild.de