270 waleni utknęło na mieliźnie. Służby przygotowują akcję ratunkową

Według naukowców uwięzione na piaszczystych wybrzeżach zwierzęta to grindwale, ssaki z rodziny delfinowatych, mierzące do 7 metrów długości i ważące do 3 ton - relacjonuje agencja. Co najmniej 25 z nich już umarło.

Jak tłumaczy przedstawiciel lokalnych władz, chociaż uwięzienia zwierząt na mieliźnie u wybrzeży wyspy nie są rzadkie, ostatnie wydarzenie o podobnej skali miało miejsce około 10 lat temu.

Akcja ratunkowa we wtorek

Podzielone na trzy grupy zwierzęta utknęły w okolicach miejscowości Macquarie Heads, około 200 kilometrów na północny zachód od stolicy wyspy Hobart, na dzikim i rzadko zaludnionym odcinku wybrzeża.

W poniedziałek na miejsce przybyli ratownicy ze specjalistycznym sprzętem. Akcja ratunkowa ma się rozpocząć we wtorek rano.

PAP/EPA/TASMANIA POLICE HANDOUT 270 waleni utknęło na mieliźnie

Częste doniesienia o waleniach na mieliźnie

Doniesienia o delfinach lub wielorybach, które utknęły na mieliźnie u wybrzeży Tasmanii pojawiają się średnio raz na dwa, trzy tygodnie - zauważa Reuters.

Nie wiadomo dokładnie, dlaczego te przemieszczające się w grupach zwierzęta czasami wpływają na mieliznę. Walenie znane są jednak z tego, że podążają za przywódcą stada oraz gromadzą się wokół zranionego lub cierpiącego członka grupy - wyjaśnia agencja.

- Silne więzi w ich grupach społecznych często powodują, że wszystkie zwierzęta wpływają na mieliznę - tłumaczy cytowany przez Reutersa naukowiec z Uniwersytetu Griffitha w Brisbane, Olaf Meyneck.

