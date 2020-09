W Botswanie padło 330 słoni. Podano przyczynę

Tajemnica masowego wymierania słoni w Botswanie - która szczyci się największą populacją słoni w Afryce, sięgającą 130 tys. - od tygodni była zagadką zajmującą ekologów i władze kraju.

Zatrucie sinicami

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wicedyrektor departamentu ds. dzikiej przyrody i parków narodowych Cyril Taolo oświadczył, że śledczym udało się ustalić, iż powodem śmierci słoni było zatrucie sinicami (cyjanobakteriami), toksycznymi dla układu nerwowego zwierząt. Taolo poinformował też, że liczba zmarłych słoni wzrosła we wrześniu z 281 do 330.

