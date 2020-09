102-karatowy brylant na aukcji. Cena: kilkadziesiąt milionów dolarów

Dwa lata temu w kopalni Victor Mine w Kanadzie został znaleziony ważący 271 karatów diament. Z niego został wycięty mniejszy, owalny kamień, który po trwającym rok szlifowaniu trafił na aukcję. Brylant jest wielkości niewielkiego jajka i jest takiej czystości, że zalicza się go do klasy IIa, do której kwalifikuje się nie więcej niż 2 proc. wszystkich diamentów – przypomniał publiczny nadawca CBC.

Niewiele większy brylant został sprzedany siedem lat temu za 30 mln USD. W przeszłości – jak podawała agencja The Canadian Press – kanadyjskie diamenty uzyskiwały ceny o 10 do 15 proc. wyższe niż porównywalne kamienie, m.in. dlatego, że kanadyjskie regulacje wymuszają etyczne prowadzenie biznesu.

Do rekordu brakuje

Dotychczas najwyższa cena za brylant na aukcjach wyniosła 83 mln USD za 59-karatowy Pink Star.

Victor Mine to zamknięta w ub.r. po 11 latach eksploatacji odkrywkowa kopalnia diamentów na północy Ontario, należąca do De Beers, międzynarodowej korporacji specjalizującej się w wydobywaniu diamentów. Przygotowania do budowy kopalni rozpoczęte w 2006 r. kosztowały 1 mld CAD (ok. 759 mln USD), ok. 167 mln CAD (ok. 126,8 mln USD) trafiło do lokalnych społeczności rdzennych mieszkańców w formie m.in. partnerskich biznesów. Według raportów De Beers, z kimberlitu, diamentonośnej magmowej skały głębinowej, w Victor Mine wydobyto diamenty o łącznej wadze ponad 8 mln karatów.

Dwa diamenty z Victor Mine zostały wprawione w 2009 r. w zwieńczenie złoconej miedzianej buławy parlamentu Ontario, odpowiednika laski marszałkowskiej.

